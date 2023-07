Tafi, Debusschere en Philipsen kleuren natourcriterium Roeselare

Regendruppels en de afwezigheid van Wout van Aert zorgden ervoor dat er minder kijklustigen dan vorig jaar aanwezig waren op het Dovynatour criterium in Roeselare. Maar dat deerde de renners niet. Zij maakten ruimschoots tijd vrij voor de aanwezige supporters. Speciale aandacht was er voor de afscheidnemende renner en streekgenoot, Jens Debusschere.

Uiteraard werd er op het natourcriterium ook gekoerst. Het eerste evenement op het programma was een nieuwelingenkoers waarin de Amerikaan Birckell Peyton op het hoogste schavot eindigde, Barry Ashlin en Jasper Verbrugge vervolledigden plaats twee en drie op het podium.

Daarna was het de beurt aan de ex-profs in de Gentlemen Classic. Met onder meer Fons en Dirk De Wolf, Zico Waeytens, Johan Museeuw, Peter Van Petegem en Andrea Tafi, stond er meer dan genoeg schoon volk aan de start. Die laatste haalde uiteindelijk de overwinning binnen voor Dirk De Wolf en Zico Waeytens.

Voor het afsluitende evenement, het criterium van de profs, stond nog een ultrakorte tijdrit van twee kilometer gepland. Die werd uiteindelijk een prooi voor de afscheidnemende Jens Debusschere. De Daizelenaar, woonachtig in Waregem, bleek sneller tegen de klok te rijden dan runner-up Jasper Philipsen. Een mooi afscheidscadeau voor de renner van

Het criterium bij de profs vormde uiteindelijk het slotakkoord. Vijftig lokale rondjes in Roeselare moesten beslissen wie als eerste over de meet zou rijden. Na een veelvoud aan aanvallen en ontsnappingen vormde er zich in de voorlaatste ronde een kopgroep van vijf met Benoot, Philipsen, Meeus, Lampaert en Kwiatkowski. In de laatste honderden meters had uiteindelijk Philipsen de snelste benen en nam hij de maat van het overige viertal. Meeus en Kwiatkowski vervolledigden het podium.