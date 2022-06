‘t Zit in de Familie (1): Eric Van Lancker gaf de liefde voor de koers door aan zijn dochter Isaura

Het komt in de beste families voor. Zoon of dochter in het spoor van vader of moeder. Ook in de topsport. Als eerste in ons nieuw reeksje: ex-profrenner Eric Van Lancker (61) is ploegleider en fleetmanager bij Israel-Premier, zijn dochter Isaura (34) is er logistics operator.

Afspraak in het kleine, maar gezellige Waarmaarde. Bij zo goed als elke wielerliefhebber doet de naam Eric Van Lancker meteen een belletje rinkelen. Hij won onder meer de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en een etappe in de Ronde van Italië. Ook zijn dochter Isaura is een gekende naam in het koersmilieu. Ze was van 2012 tot en met 2016 persverantwoordelijke van BMC en is tegenwoordig Logistics Operator bij Israel-Premier Tech.

Wat is jullie functie concreet bij Israel-Premier Tech?

Eric: “Als fleetmanager ben ik verantwoordelijk voor het wagenpark. Daarnaast zit ik tijdens wedstrijden in de auto als ploegleider en sta ik de renners bij waar nodig.”

Isaura: “Als logistics operator regel ik alle boekingen en vluchten van renners en staf. Zo heb ik veel contact met de renners, puur telefonisch dan. Ik ben begin dit jaar wel naar het trainingskamp geweest, omdat ik het belangrijk vind om iedereen persoonlijk te leren kennen. Als er wedstrijden in de buurt zijn, probeer ik eens in het hotel langs te gaan. Maar ik moet eigenlijk niet op de wedstrijden zelf aanwezig te zijn. Ik moet zorgen dat alles op voorhand geregeld is.”

Hoe zijn jullie bij Israel-Premier Tech terechtgekomen?

Eric: “Ik ben er ondertussen al vijf jaar actief. Toen ik zonder ploeg zat, heb ik er gesolliciteerd. Op het moment dat ik er toekwam, was de ploeg nog procontinentaal. Ik vond en vind het een mooi project. Ze willen Israël op de kaart zetten. Veel mensen hebben een vertekend beeld van onze ploeg. Het belangrijkste is natuurlijk koersen winnen, maar er is ook meer dan dat. Dit jaar starten er ook enkele Israëliërs op het WK. Wij gaan ook elk jaar naar Israël om te zien hoe de mensen daar leven.”

Isaura: “Ik hoorde via mijn vader dat ze een logistics operator zochten. Ik heb sportmanagement gestudeerd en dat sluit daar heel nauw bij aan. Ik heb die kans met twee handen gegrepen. Ik ben bijna zes jaar uit de koerswereld geweest en ik miste de teamsfeer. Ik heb eveneens voor deze ploeg gekozen, omdat je zoveel verschillende culturen leert kennen.”

Hoe sterk is jullie band?

Eric: “We zien elkaar vaker dan vroeger, maar dat is ook logisch als je samenwerkt. Het is niet dat we in het verleden nooit afspraken, maar nu zien we elkaar gewoon veel meer. We hebben een goede band.”

Isaura: “Het is leuk dat we nu nauw samenwerken. We hebben allebei heel wat ervaring in het wielrennen, maar om voor dezelfde ploeg te mogen werken, is toch wel speciaal.”

Israel-Premier Tech staat in de World Tour op een degradatieplaats. Merken jullie angst binnen de ploeg?

Eric: “De laatste weken hebben we heel wat punten gesprokkeld, maar we staan er inderdaad niet goed voor. We hopen dat we ons kunnen redden. Angst is er niet, maar er wordt daar wel over gesproken. Ook bij andere ploegen is dat het geval. Lotto-Soudal, Cofidis, … zitten in hetzelfde schuitje. Nu wordt er nog gereden om de koers op je naam te zetten, maar ik vrees dat naarmate het seizoen vordert, er zal gereden worden om je concurrent niet te laten winnen. Dat vind ik spijtig. De puntenverdeling is niet correct, maar dat is het reglement.”

Eric Van Lancker won in 1989 de Amstel Gold Race. © BELGA

Isaura: “In het voetbal kun je degraderen en meteen weer promoveren. In het wielrennen moet je drie jaar wachten. En je weet niet hoe sponsors zullen reageren. Het kan serieuze gevolgen hebben.”

Even namen noemen. Zien we viervoudig Tourwinnaar Chris Froome nog terug op het hoogste niveau?

Eric: “Chris laat in elk geval de laatste tijd goede dingen zien. Ik denk dat hij in de komende Tour wel een etappe kan winnen maar voor eindwinst zal hij niet meer meespelen. We mogen niet vergeten dat hij bijna dood was na die zware tuimelperte in de Dauphiné.”

Isaura: “Ik heb regelmatig contact met Chris. Echt een aangename, vriendelijke man, hoor.”

Een andere topper bij Israel-Premier Tech: Sep Vanmarcke. Hoeveel pech kan je hebben?

Eric: “Op dit moment verkeert Sep allesbehalve in topvorm, maar hij is op de weg terug na een coronabesmetting. Ik hoop voor hem dat hij ooit die vette vis kan binnenhalen. Het wordt niet gemakkelijk, maar als hij ooit een topklassieker gaat winnen, zal het Parijs-Roubaix zijn.”

Tot slot nog even over jouw wielercarrière, Eric. Wat vinden jullie de mooiste overwinning?

Eric: “De Amstel Gold Race was een prachtige overwinning, want het was mijn eerste grote wedstrijd die ik won. Maar als ik echt moet kiezen, ga ik voor Luik-Bastenaken-Luik. Het is een monument en dat blijft bij.”

Isaura: “Ik kies eveneens voor La Doyenne. Ik heb die triomftocht niet bewust meegemaakt, maar bij BMC heb ik beseft hoe speciaal die overwinning is. Ook voor Philippe Gilbert was dat de belangrijkste wedstrijd van het jaar en dan zie je hoe groot die koers is en hoe moeilijk het is om die op je erelijst te zetten.”