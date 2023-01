Stéphane Heulot is de nieuwe CEO van Lotto Dstny: “Ik wil dat iedereen die betrokken is bij dit project zijn bijdrage levert om de ploeg naar een hoger niveau te tillen”

Na twee intensieve eerste weken, spreekt Stéphane Heulot, de nieuwe CEO van wielerploeg Lotto Dstny voor het eerst. Op de traditionele januaristage van de ploeg, neemt de ex-gele truidrager en Frans kampioen de tijd om zichzelf voor te stellen aan de fans en zijn licht te laten schijnen over Lotto Dstny, het seizoen 2023 en het grote doel op de lange termijn: de terugkeer naar de WorldTour. “Ik geloof niet in pech of geluk, volgens mij hebben we zelf een impact op al die facetten van de sport door hard werk, concentratie, de toepassing van gegeven richtlijnen en het engagement van heel de ploeg.”

Wat zijn uw eerste indrukken, na twee weken Lotto Dstny?

“Ik ben positief verrast. De structuur van deze ploeg staat er natuurlijk al decennia en dat merk je direct. Er is veel ervaring, maar tegelijkertijd wordt dat aangevuld met een hoop nieuwe kennis en specialisten. Het is een ploeg in evolutie, dat is duidelijk. Een ploeg die enerzijds wielrennen ademt in alle facetten, maar tegelijkertijd zijn ogen heeft geopend voor nieuwe inzichten en innovaties. Ik heb al heel veel indrukken opgedaan, mensen leren kennen en zaken geleerd, maar er ligt ook nog enorm veel werk voor me. Ik probeer nu zoveel mogelijk mensen te leren kennen, maar ook moet iedereen mij leren kennen. Ik moet me aanpassen aan de werking van de ploeg, dat zal wat tijd kosten. Gelukkig heb ik Kurt Van de Wouwer, Yana Seel en de rest van de ploeg rond me om mij te helpen. Zij hebben veel goed werk gedaan om 2023 voor te bereiden.”

Buiten ex-gele trui, ex-Frans kampioen en ex-algemeen manager van Saur-Sojasun, wie is Stéphane Heulot?

“51 jaar, vader van 6 kinderen, gepassioneerd door veel verschillende zaken, maar de fiets staat bovenaan. Ik heb na mijn sportieve carrière gestudeerd om leiders en CEO’s van grote bedrijven bij te staan en te ondersteunen in het oplossen van problemen als bedrijfscoach. Dat was een heel verrijkende job die me veel voldoening gaf. Maar nu sta ik voor een nieuwe avontuur als CEO van Lotto Dstny.”

U bent de eerste Franse CEO van deze traditioneel Belgische ploeg. Hoe voelt u zichzelf daarbij?

“Ik voel mij 50 procent Frans en 50 procent Belgisch: mijn zoon en vrouw zijn allebei Belgisch. Maar ik ken de doelen bij deze ploeg en om die te behalen, maakt het niet uit of ik Frans of Belgisch ben. Het zal hard werken zijn, maar ik ga er alles aan doen om die doelen te behalen.”

Waarom wilde u graag bij Lotto Dstny aan de slag gaan?

“Het belangrijkste is dat je de juiste persoon op de juiste plaats aanstelt. Zonder arrogant te zijn: maar ik ben ervan overtuigd dat ik dat ben. Na alle verschillende paden die ik al ontdekt heb in mijn carrière: als renner, bedrijfscoach, sportdirecteur en algemeen manager bij andere ploegen. We weten waar we naartoe willen. Mijn taak daarin zal zijn om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol binnen de ploeg goed kent en zich daaraan houdt. Ik ben misschien geen traditionele ‘baas’; ik sta graag middenin de groep. Vanuit die positie probeer ik het maximale uit iedereen, zowel individueel als collectief te halen.”

De laatste jaren waren niet de beste jaren uit de geschiedenis van de ploeg. Hoe denkt u het tij te keren?

“2020 en 2021 waren natuurlijk jaren waarin Covid-19 zich zwaar heeft laten gelden. Dat heeft een belangrijke rol gespeeld, ook al was de situatie voor alle ploegen hetzelfde. 2022 was misschien niet exceptioneel, maar met 25 overwinning zeker een correct jaar. We zullen op zijn minst op die basis moeten voortbouwen en proberen beter te doen. Volgens mij kan Lotto Dstny nooit tevreden zijn wanneer de ploeg onder de twaalfde plaats op de UCI teamsranking eindigt. Ik geloof niet in pech of geluk, volgens mij hebben we zelf een impact op al die facetten van de sport door hard werk, concentratie, de toepassing van gegeven richtlijnen en het engagement van heel de ploeg. Als we dat goed doen, geloof ik dat we heel mooie resultaten kunnen behalen.”

De terugkeer naar de WorldTour binnen 3 jaar is het grote doel. Hoe gaan we dat realiseren?

“Er zijn belangrijke wijzigingen in de puntentelling gebeurd. Nu tellen de eerste 20 renners per ploeg mee, voorheen waren dat de eerste 10. Bovendien zijn er in bepaalde WorldTour-koersen nu meer punten te verdienen. Het is belangrijk om dat allemaal goed in het hoofd te hebben. We zullen altijd bij de eerste twee teams in de ProTour moeten blijven om ons eigen wedstrijdprogramma te kunnen kiezen. Dat is het eerste doel. Daarvoor moeten we het potentieel van alle renners ten volle benutten. Ze moeten zichzelf bewust zijn van hun rol in het streven naar dat doel. Dat de punten van de beste 20 tellen, betekent dat we echt als collectief moeten presteren. We streven naar een goede mix van enerzijds de strijd om de punten en anderzijds het blijven gaan voor de overwinning en aanvallen. Die laatste zaken zitten nu eenmaal in ons DNA en dat kunnen we niet zomaar veranderen.”

Wat wordt uw focus in de eerste maanden bij de ploeg?

“De mensen die hier werken. Ik wil begrijpen hoe ze werken en hoe het team werkt. Op basis daarvan zal ik aan de langetermijnstrategie gaan werken om te verzekeren dat we onze doelen kunnen behalen. Maar in het begin concentreer ik me dus op alles wat er nu al is. Twee weken is een heel korte periode en er ligt veel werk op de plank. Voordat ik ga slapen, studeer ik op de gezichten en namen van alle personeelsleden, zodat ik iedereen snel leer kennen. Ik ga ook verder met mijn cursus Nederlands, het is belangrijk om de drie talen te spreken. En ik zal direct heel nauw samenwerken met Kurt Van de Wouwer, onze sportief manager. Zijn kennis van en visie op de werking van de volledige ploeg – profs, beloften en vrouwen – zijn zeer interessant en waardevol voor mij.”

Hoe zullen sportief manager Kurt Van de Wouwer, Chief Business Officer Yana Seel en u samen gaan werken?

“Wij werken nu al zeer nauw samen. Yana Seel is verantwoordelijk voor alles wat betreft communicatie en marketing. Zij staat dicht bij onze sponsoren en speelt ook een belangrijke rol in onze administratie. Met Kurt Van de Wouwer spreek ik voornamelijk over het sportieve, de relatie met de sportdirecteurs, de medische staf en het personeel van de performance afdeling. Voorlopig volg ik wat zij voorstellen en in gedachten hebben. We zitten op dezelfde lijn wanneer het gaat over de keuzes die al gemaakt zijn, gegeven de beperkte middelen die we hebben. Kurt concentreert zich op de sportieve leiding op kortere termijn, terwijl ik de langetermijnvisie zal uitzetten en bewaken. Met drie, Yana Seel, Kurt Van de Wouwer en ik, hebben we een heel fijne managementgroep. Drie hersenen weten altijd meer dan een.”

Wanneer zal 2023 een succes zijn geweest?

“Het makkelijkste is om te antwoorden dat we minimum bij de beste twee teams in de ProTour willen eindigen, maar ik zou eigenlijk zelfs nog hoger willen mikken. Meer algemeen hoop ik dat Arnaud De Lie zijn goede seizoen 2022 bevestigt, dat Caleb Ewan weer met zijn beste jaren aanknoopt en dat er binnen de hele ploeg een goede sfeer is waarbij iedereen met plezier zijn doelen kan nastreven. Op de langere termijn wil ik dat iedereen die betrokken is bij de ploeg, bij dit project, zijn bijdrage levert om de ploeg naar een hoger niveau te tillen. Als ik het idee heb dat iedereen die boodschap begrepen heeft, dat iedereen elke dag naar een hoger niveau stijgt – renners en personeel – dan zal ik tevreden zijn over 2023 en ben ik vol vertrouwen voor de jaren die volgen.”