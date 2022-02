Stan Dewulf wil zich na een uitstekend najaar ook tonen in het voorjaar: “Hoop stap voorwaarts te zetten”

Vorig seizoen verwachtte Stan Dewulf veel meer van de voorjaarsklassiekers. De voormalige winnaar van Parijs-Roubaix bij de beloften kon zich in zijn favoriete koersen nooit echt tonen, maar in het najaar kwam hij wel aan de oppervlakte. De 24-jarige renner uit Stavele reed een knappe Vuelta en won met Boucles de l’Aulne zijn eerste profkoers. Dit jaar wil hij een stap voorwaarts zetten.

AG2R Citroën hoopte vorig seizoen niet enkel te scoren in het rondewerk, maar ook in de voorjaarsklassiekers wou de Franse formatie zich tonen. Daarom trokken ze met Greg van Avermaet en Stan Dewulf twee kasseispecialisten aan. Zij moesten samen met Oliver Naesen voor overwinningen zorgen, maar de resultaten bleven uit. Naesen en Van Avermaet konden zich enkel in de E3 Saxo Bank Classic tonen, terwijl Dewulf zo goed als nergens zijn stempel kon drukken. “Ik liep net voor de start van het voorjaar corona op”, vertelt Dewulf. “Ik voelde dat het op training niet liep zoals ik wou en daarom heb ik het wat rustiger aan moeten doen. In de wedstrijden zat ik snel op mijn limiet en kon ik mij nooit echt tonen. Na de klassiekers heb ik een rustperiode genomen. Nadien kon ik mijn trainingsblokken opnieuw afwerken en voelde ik me erg goed in de Vuelta.”

Niet enkel in de Ronde van Spanje gooide de jonge West-Vlaming hoge ogen. Hij reed onder meer een uitstekend EK in dienst van Remco Evenepoel en kwam knap als elfde over de streep.

Ook in najaarklassiekers als Binche-Chimay-Binche en Paris-Tours was hij op de afspraak. Hij finishte respectievelijk als vijfde en als vierde. Maar de absolute hoofdvogel schoot hij af in zijn laatste koers. Hij mocht het zegegebaar maken in Boucles de l’Aulne. “Ik was erg tevreden over mijn Ronde van Spanje”, gaat Dewulf verder. Ik werd beter naarmate de wedstrijd vorderde en ook het jaar daarvoor was dat het geval. Ik trok dus met veel vertrouwen naar het EK en ook daar was ik op de afspraak op een lastig parcours. Het ging zelfs beter dan verwacht.”

Dit jaar start de 24-jarige renner van AG2R Citroën zijn seizoen in de Ruta del Sol – een vijfdaagse rittenkoers in Spanje. Hij wil zich daar klaarstomen voor het openingsweekend. “Omdat ik absoluut een hoogtestage wou afwerken, schoten enkel nog de Ruta del Sol en de Ronde van de Haut Var over om mij voor te bereiden op de Omloop Het Nieuwsblad. “In samenspraak met de ploeg heb ik beslist om een hoogtestage tot en met zondag te houden en daarna de Ruta del Sol te rijden, om wat wedstrijdkilometers in de benen te hebben.”

Nog geen kopman

Oliver Naesen en Greg van Avermaet bleven vorig seizoen ver onder de verwachtingen, maar volgens Dewulf staan zij toch nog een trapje hoger. “Ze hebben inderdaad een moeilijk jaar achter de rug, maar het blijven twee kanjers. Ze staan in de pikorde boven mij. Ik wil mij dit voorjaar tonen in wedstrijden zoals Dwars door Vlaanderen. Dat is een koers die ik heb aangestipt. Ik krijg daar wellicht een iets vrijere rol en dat zal in enkele andere wedstrijden eveneens het geval zijn. Ik hoop dit jaar een stap voorwaarts te zetten, want ik vind niet dat ik dat vorig seizoen gedaan heb.” (IV)