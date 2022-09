Stan Dewulf rijdt zondag in dienst van Van Aert en Evenepoel: “Stan zal zeker in beeld komen”

In de nacht van zaterdag op zondag staat Stan Dewulf (24) aan de start van het WK op de weg bij de profs. De Stavelenaar moet ons land aan de regenboogtrui helpen. Zijn supportersclub zal de koers volgen in De Moote in Stavele. “We zullen tevreden zijn als hij zijn werk voor de ploeg kan doen.”

Voor Stan Dewulf is het zijn eerste WK bij de profs, maar niet zijn eerste internationale kampioenschap als wielrenner. Eerder was de Stavelenaar van AG2R-Citroën al aan de slag op het EK voor junioren 2015 in Tartu (Estland), waar hij in de wegrit zilver veroverde, het WK voor junioren 2015 in Richmond (Verenigde Staten), het EK voor beloften 2017 in Herning (Denemarken), het WK voor beloften 2017 in Bergen (Noorwegen), het EK voor beloften 2019 in Alkmaar (Nederland), het WK voor beloften 2019 in Yorkshire (Groot-Brittannië) en het EK voor profs 2021 in Trento (Italië). “En daar heeft hij volgens mij een heel goeie indruk op bondscoach Sven Vanthourenhout nagelaten”, vertelt Koen Dewulf, de vader van Stan. “Hij heeft in de wegrit toen heel goed zijn werk gedaan in functie van Remco Evenepoel. Op het moment dat het ongeval met Tiesj Benoot bekendgemaakt werd, dacht ik dat Stan in beeld ging komen voor een WK-selectie. Maar dat hij er effectief bij zou zijn, wisten we vooraf natuurlijk niet.”

Twee uur ‘s nachts

Zaterdagnacht zullen de familie en supporters van Dewulf vanaf twee uur de wedstrijd van hun favoriete renner volgen in Zaal De Moote in Stavele. De supportersclub bestaat sinds 2019 en had oorspronkelijk drie locaties: Café Den Gouden Brander in Vlamertinge, Den Amigo in Stavele en ’t Hof van Vlaanderen in Krombeke. Intussen blijft enkel Vlamertinge over als thuisbasis. “Toen Stan hier kort na zijn zege in Parijs-Roubaix voor beloften in 2018 de wedstrijd in Vlamertinge reed, heb ik een foto getrokken en in een bericht naar een WhatsApp-groepje met vrienden gestuurd”, vertelt uitbater Filip Denys. “Niemand kende hem. Maar zo het is wel beginnen te leven en sinds 2019, zijn eerste seizoen bij de profs, hebben we hier een supportersclub. We zijn fier dat we een profrenner in de Westhoek hebben.” Peter Dehouck, één van de bezielers, beaamt dat. “De club telt intussen 115 leden, maar het komt moeilijk op gang. Door corona is het ook lange tijd niet evident geweest om dingen te organiseren. En omdat Stan vooral internationale koersen rijdt, is het moeilijk om in groep iets te doen. Zelf ben ik in juli naar de Tourstart in Kopenhagen geweest, maar zoiets als groep doen, is niet vanzelfsprekend.” Papa Koen: “Via onze WhatsApp-groep verspreiden we berichten als Stan in het buitenland koerst.”

Dehouck en Dewulf zullen er zaterdagnacht vanaf het begin bij zijn in De Moote. “Hopelijk komt er wat volk op af”, benadrukt Dehouck. “Ik verwacht meer mensen vanaf zes uur.” Dewulf: “Met een beamer in de zaal kunnen we het alles op een groot scherm volgen. Vanaf twee uur houden we de zaal open. Of de broers van Stan ook zullen komen kijken? We hebben het er nog niet over gehad, maar ik verwacht dat ze in de loop van de uitzending erbij komen, al dan niet met vrienden.”

Stan zal zich logischerwijze volledig ten dienste moeten stellen van kopmannen Remco Evenepoel en Wout van Aert. “Ik zal tevreden zijn als hij het werk kan uitvoeren dat hem opgedragen is”, beaamt papa Koen. “Hopelijk resulteert dat in een Belgische wereldtitel.” Cafébaas Filip Denys zal er ’s nachts niet bij zijn in De Moote. “Als je in de horeca werkt, is het niet makkelijk om uit je bed te kruipen en de dag erna weer paraat te staan. Maar het laatste uur zal ik zeker volgen. De wereldtitel krijg je niet op bestelling, maar we moeten toegeven dat de kans op die regenboogtrui groot is.” Dehouck gaat nog een stapje verder. “Voor veel mensen is het een verrassing dat Stan in deze WK-selectie zit, maar ik denk dat hij bij collega’s heel hoog aangeschreven staat. Stan gaat vaak trainen met Tiesj Benoot. Ze weten wat ze aan hem hebben en hij ligt goed in de groep. Als Stan een taak krijgt, zal die taak uitgevoerd worden. Van Aert en co weten dat Stan zich volledig voor hen zal wegcijferen. Ja, ik geloof dat we hem geregeld in beeld zullen zien. Niet in de diepe finale, maar wel in de laatste 60 kilometer.”

Geen Evenepoel

Papa Koen Dewulf kijkt al wat verder vooruit. “Als Stan zijn werk zondag op het WK heel goed doet, zal hij de komende jaren een certitude zijn.” Het slotwoord is voor Filip Denys. “Stan is een slimme, nuchtere coureur. Hij weet wat hij kan en niet kan, wat hij mag en niet mag. Hij is geen Remco Evenepoel, maar Stan is iemand die aan zijn carrière bouwt en elk jaar de nodige stappen zet.”