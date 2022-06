Sprinten deze vrienden voor de driekleur?

Zondag staan Tom Devriendt (30) en Xandro Meurisse (30) pas voor de tweede keer dit jaar aan de start van dezelfde wedstrijd. Na de Brabantse Pijl staat het 0-1 voor Meurisse, maar zijn dorpsgenoot, trainingsmakker en boezemvriend is vastberaden om daar snel verandering in te brengen. Te beginnen met het BK in Middelkerke. “Zondagavond staat het ongetwijfeld 1-1”, knipoogt Meurisse.

Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en Meurisse (Alpecin-Fenix) zijn generatiegenoten, maar koersten in hun jeugd zelden samen. Devriendt woonde in Veurne en Meurisse was vooral actief als crosser. “Toen we elkaar voor de eerste keer echt spraken, reed Xandro als stagiair bij Lotto-Soudal”, vertelt Devriendt. “Mijn toenmalige vriendin was van Zwevegem, waardoor ik vaak in die streek trainde, vooral met Alphonse Vermote en Bert Van Lerberghe, twee renners die Xandro ook goed kende.” Meurisse knikt. “Zo gaat dat. Je spreekt eens af om samen te gaan trainen. Er is een klik. En plots rijd je voor dezelfde ploeg (van 2017 tot en met 2020, red.). Tom woont nu in Otegem, ik in Zwevegem. Op vijf kilometer van elkaar.”

Hoe vaak horen jullie elkaar?

Meurisse: (lacht) “Heel vaak. In de winter zijn er periodes waarin we zeven dagen op zeven samen op pad zijn.”

Devriendt: “Je kan niet altijd samen trainen, maar als we beiden thuis zijn, trainen we 90 procent van de keren samen. En als Xandro blokken moet doen en ik niet, rijden we naar een locatie waar hij die intervallen kan afwerken en ik intussen kan rondrijden. Of omgekeerd. We trokken ook al vaak op stage. Naar de Ardennen. Naar Luxemburg. Naar Spanje.”

Welke gesprekken voeren jullie tijdens die soms lange trainingsritten?

Meurisse: “Een beetje van alles. Zeker nu we niet meer voor hetzelfde team rijden, hebben we altijd iets te vertellen. En nu Tom weer een vriendin heeft, kunnen we ook daarover babbelen. (grijnst) Het hangt af van de periode. Nu zitten we volop in de transferperiode en dan gaan onze gesprekken vlugger daarover. Of je komt soms een rare automobilist tegen. Een jaar of twee geleden werden we door een anonieme wagen tegengehouden toen we 100 meter niet op het fietspad hadden gereden. Plots bleek het om politieagenten te gaan. Dat was even slikken, maar achteraf kan je daar goed mee lachen.”

Ook als het eens wat minder gaat?

Meurisse: “Toen Tom het enkele jaren geleden op relationeel vlak moeilijk had, wist ik veel van hem. Dan liet ik hem soms bij ons thuis een koffie komen drinken. Los van de koers. Kijk, laat ons alle twee nu stoppen met koersen en het contact tussen ons zal niet minder zijn.”

Devriendt: “Op veel vlakken zijn Xandro en ik dezelfde personen. We zijn open en zeggen snel ons gedacht. Met sommige renners heb je een trainingsrelatie. Niet meer dan dat. Xandro en ik steunen elkaar echt. We zien heel vlug van elkaar of het goed gaat met de ander. Van hem weet ik dat het oprecht is als hij iets zegt. Toen ik door die slechte periode ging, stond Xandro aan mijn deur om me uit mijn bed te halen en op de fiets te slepen. Hij was meer dan zomaar een ploegmaat. Het is iets wat ik nooit vergeet. Dat is vriendschap.”

Tom, jij werd dit seizoen vierde in Parijs-Roubaix. Xandro, jij bent puur op basis van je resultaten voorlopig de beste West-Vlaming van 2022. Tevreden?

Meurisse: “Ik had het er onlangs over met ploegleider Frederik Willems. Iedereen herinnert zich van Tom die vierde plaats in Roubaix, maar dat hij een rit in de Ronde van Oostenrijk en de Omloop van het Houtland heeft gewonnen, is men al vergeten. Dit seizoen sprintte hij ook toptienplaatsen bijeen in Oman en UAE. In Oman had hij een groot aandeel in de eindzege van Jan Hirt. Weinig mensen zien dat, maar ik wist dat Tom in Roubaix dicht kon eindigen. Anders had ik hem ervoor geen berichtje gestuurd dat er veel mogelijk was.”

Het kan zomaar gebeuren dat er 20 man wegrijdt en wij samen vooraan zitten

Tom Devriendt (midden) werd dit jaar vierde in Parijs-Roubaix. (foto Belga) © JASPER JACOBS BELGA

“Wat mezelf betreft: mijn voorjaar was het beste uit mijn carrière. Ik kan niet klagen, alleen die zege ontbrak. Jammer van die rit in Tirreno-Adriatico. Daar denk ik soms nog aan terug, maar in het leven moet je vooruitkijken. Of ik de Tour rijd, weet ik nog niet (de selectie van Alpecin-Fenix was bij het ter perse gaan nog niet bekend, red.). Het oorspronkelijke plan was om de Vuelta te rijden en de voorbereiding op de Tour mee te doen. Maar hoe dichter de start naderde, hoe liever ik er toch bij wil zijn. We zijn met negen man voor acht plaatsen. Als ik er niet bij ben, zal ik ontgoocheld zijn.”

Devriendt: “Ik rijd de Tour niet. Ik hoopte lang op de Vuelta, maar heb intussen afgeleid dat ze met klimmers willen gaan. Gerben Thijssen zal er ook bij zijn in Spanje, maar maximum met één helper. Ik zal me op de eendagskoersen moeten richten.”

Maar eerst zondag het BK.

Devriendt: “We hebben niets te verliezen. We zitten allebei met één of meerdere sprinters in de ploeg, maar het zou wel eens een speciale en nerveuze koers kunnen worden. Het kan zomaar gebeuren dat er 20 man wegrijdt en Xandro en ik vooraan zitten.”

Meurisse: “Als de conditie goed is, kan er veel. Ik zit in een ploeg met twee topfavorieten en veel renners die ook kans maken. Alleen leert het verleden ons dat niet elk BK waarin een massasprint verwacht werd, ook op een massasprint is uitgedraaid. Op het BK in Tervuren reden we aan kilometerpaal één met 30 renners weg en kwam de winnaar uit die groep. Op het BK in Anzegem was er nooit een vroege vlucht en duurde het tot Zwevegem voor de goeie groep vertrok. Er zijn 1.000 scenario’s op een BK.”

Tot slot: jullie zijn beiden einde contract. Waar brengt de toekomst jullie?

Meurisse: “Bij mij zijn er al gesprekken geweest, maar er is nog niets concreet. Geen ja en geen neen. Op dit moment weet ik niet waar de toekomst me zal brengen.”

Devriendt: “Het was voor mij een verrassing om onlangs in een krant te lezen dat ik vertrek bij mijn ploeg, want daar is nog nooit over gesproken. Het is wel een feit dat het voor mij moeilijk wordt om te blijven. Mijn ploeg heeft niet het grootste budget, maar leverde een forse inspanning om het contract van Biniam (Girmay, red.) te verlengen. We zien wel. Ik ben er vrij gerust in dat er voor mij iets uit de bus zal vallen. Nu eerst dat BK. Het zou wel eens een speciaal koerske kunnen worden.”