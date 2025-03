Soren Waerenskjold sprint naar winst in Omloop, West-Vlaming Piet Allegaert zevende

Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) heeft zaterdag de 80e editie van de Omloop het Nieuwsblad op zijn naam geschreven. De Noor was na 197 kilometer vanuit Gent op de Elisabethlaan in Ninove de snelste van een compact peloton. De Fransman Paul Magnier (Soudal Quick-Step) en Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) vervolledigden het podium. Piet Allegaert was met z’n verdienstelijke zevende plek de eerste West-Vlaming.

Het waren Victor Vercouillie, Siebe Deweirdt, Giosué Epis, Elmar Reinders, Enzo Leijnse en Hartthijs de Vries die voor de lange vlucht zorgden. Het peloton liet dat zevental zowat vijf minuten voor zich uitrijden. Naarmate de Eikenberg, de vierde helling van de dag na 141 kilometer koers, eraan kwam, nam de nervositeit in de grote groep toe en ging het gashendel daarin helemaal open. Joshua Tarling trok alleen in de tegenaanval, maar tijdens de beklimming van de Molenberg spatte het peloton onder impuls van enkele renners van Alpecin-Deceuninck in verschillende stukken uiteen.

Op 30 kilometer van de eindmeet zat de vroege vlucht erop en werden de zeven ingerekend door een eerste deel van het peloton. Onder andere Wout van Aert en Jan Tratnik bevonden zich in een tweede gedeelte maar zouden wat verderop aansluiting vinden. Voor Arnaud De Lie ging het te snel en de Belgische kampioen moest de hele bende laten lopen.

Weinig om het lijf

De finale van de Belgische openingsklassieker had weinig om het lijf. Een omvangrijke groep trok op een kleine twintig kilometer van het eind naar de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, maar op enkele speldenprikken na viel er weinig te beleven. Stefan Küng (Groupama-FDJ) tekende op tien kilometer van de aankomst voor de meest noemenswaardige aanval, maar de Zwitserse hardrijder werd op twee kilometer van de streep bijgehaald.

In de sprint leek Philipsen lange tijd op weg naar de zege, maar de Limburger werd nog overvleugeld door Waerenskjold en Magnier. Met Brent Van Moer (Lotto, vierde) en Piet Allegaert (Cofidis, zevende) finishten er nog twee Belgen in de top tien. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) werd pas elfde.