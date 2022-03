Shari Bossuyt (21) heeft alweer een stap gezet

Ze toonde zich in de Omloop, eindigde als negende in de kopgroep van Le Samyn en werd tiende en beste jongere in een driedaagse in Nederland. Het mag duidelijk zijn: Shari Bossuyt heeft haar debuut bij WorldTourteam Canyon-Sram niet gemist. De 21-jarige Bellegemse, viervoudig WestSprint-laureate, is zonder twijfel de tweede beste Belgische renster na Lotte Kopecky. Een terugblik op 15 jaar Shari Bossuyt.

2008-2011 (miniemen)

“Ik was zeven jaar toen ik mijn eerste koersen reed. Die bestonden altijd uit behendigheidsproeven, een tijdritje en een wegwedstrijd. Maar tijdens de week ging ik nooit fietsen. In de wintermaanden volgde ik wel de clubtrainingen van de Jonge Renners Roeselare.”

2012-2014 (aspiranten)

“In het weekend ging ik koersen, maar tijdens de week fietste ik eigenlijk nooit. Het bleef speels. Op woensdag nam ik wel altijd deel aan de SVS-loopcrossen op school. Ik heb ze allemaal gewonnen. Toen vond ik lopen tof, maar als ik dat nu moet doen, is dat niet meer zo leuk.”

2015-2016 (nieuwelingen)

“Als nieuwelinge fietste ik al wat meer. Mijn papa (Dany, red.) zei dan wat ik het best deed, maar langer dan twee uur zat ik niet op de fiets.”

2017-2018 (junioren)

“In 2017 ben ik halfweg het seizoen met Erwin Borgonjon beginnen samen te werken, omdat men er vanuit de piste op aandrong om schema’s te volgen. Ik volgde die heel strikt. Als er drie uur op mijn schema stond, ging ik nog speciaal een lusje van tien minuten extra doen. Nu doe ik dat niet meer. Als juniore combineerde ik alles. Weg, piste, EK’s, WK’s… het was soms te veel, maar op die leeftijd krijg je zoveel kansen die je dan ook wil grijpen.”

2019-2022 (beloften/profs)

“Sinds ik van school ben, is mijn levensstijl veranderd en leef ik veel gezonder. Als ik vroeger op school honger had, at ik een koek of snoep. Nu zal ik voor yoghurt of fruit kiezen. Toen probeerde ik dat ook wel, maar als je over de middag naar de winkel gaat en lekkere macarons ziet liggen, neem je die mee.” (grijnst)

“De voorbije weken heb ik gemerkt dat ik weer een stap heb gezet. Dat is vooral aan Erwin te danken. Hij had indertijd al een plan van junior tot wereldtop. Ik volg gewoon zijn schema’s en je ziet dat het loont. Hoeveel marge ik nog heb? Sowieso wordt je motor groter. Daar hebben we de voorbije winter serieus aan gewerkt met veel duurtrainingen. De komende weken wil ik in elke koers mijn beste doen en als ik zelf de kans krijg om een uitslag te rijden, zal ik die met beide handen grijpen.”