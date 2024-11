Serge Pauwels is de nieuwe bondscoach wegwielrennen: “Hoop het werk van Sven Vanthourenhout voort te zetten”

Serge Pauwels is de opvolger van Sven Vanthourenhout als bondscoach van de wegwielrenners en beloften, zo maakte Belgian Cycling woensdagavond na afloop van de Raad van Bestuur bekend in het bondsgebouw in Tubeke.

De veertigjarige Pauwels is sinds begin 2021 aan de slag bij de Belgische Wielerbond. Vlak voordien had hij afscheid genomen als profrenner. De klimmer maakte vooral naam als veelvuldig aanvaller en telt op zijn palmares een etappe in de Giro (2009) en de eindzege in de Ronde van Yorkshire (2017).

Pauwels ging aanvankelijk van start als Development Coach. Eind vorig jaar volgde hij de afscheidnemende Carlo Bomans op als bondscoach voor de jongens junioren op de weg. Daarnaast assisteerde hij Vanthourenhout op de kampioenschappen bij de beloften en elite.

“Ik ben uiteraard blij en vereerd te kunnen doorgroeien”, vertelde Pauwels tijdens het persmoment. “Ik mag hier werken met een van de sterkste generaties die we ooit gekend hebben. Daarnaast is het fantastisch om mee te kunnen doorgroeien met de junioren met wie ik het voorbije jaar gewerkt heb. Velen onder hen stromen volgend jaar immers door naar de beloften. Tot slot wil ik ook betrokken blijven bij de instroom. Daar is de voorbije jaren heel goed werk geleverd. Na Remco, Wout en Lotte zit er nog heel veel potentieel talent in de wachtkamer en daar wil ik mijn best voor blijven doen. Voor de elite wil ik dan weer de optimale omgeving creëren. Ik ben ervan overtuigd dat we een heel sterk team gaan neerzetten. Niet alleen wat betreft de renners, maar ook de staf. Op die manier hoop ik het werk van Vanthourenhout voort te zetten.”

99 medailles

Sven Vanthourenhout startte zijn carrière bij Belgian Cycling in 2017 als bondscoach van de veldrijders. Sinds 2020 combineerde hij het veldrijden en het wegwielrennen. Zowat een maand geleden kondigde hij zijn afscheid aan, met in zijn achterzak liefst 99 medailles. “We werken dan ook met een van de sterkste generaties ooit. Ik wil me echter niet vastpinnen op een aantal medailles. Het is aan mij om het team op één lijn te krijgen, opdat de jongens op een optimale manier kunnen presteren. Daarbij willen we de goeie elementen behouden.”

Jeugd

Ook voormalig wereldkampioen Philippe Gilbert was een van de kandidaat-bondscoaches. “Toen in september rond het EK bekendraakte dat Sven niet verder zou doen als bondscoach, heb ik meteen mijn ambitie uitgesproken. Ik was ook de eerste partij met wie de bond gesproken heeft. Ik had er dan ook vertrouwen in dat de juiste beslissing uiteindelijk wel genomen zou worden. Mijn voorwaarde was dat ik zou kunnen blijven werken met de jeugd. Het is fantastisch om beide te kunnen combineren. Zo wordt dit een droomjob voor mij. Wat ik wil meenemen? Sven is een hele goeie people manager, zowel voor de renners als het personeel. Daarnaast wil ik mijn eigen accenten leggen. Ik ken de jeugd heel goed en wil die jongens graag begeleiden.”

Veldrijden

In het veldrijden wordt Vanthourenhout vervangen door de 32-jarige Angelo De Clercq, die al bondscoach ad interim was op het EK in het Spaanse Pontevedra. Daar pakte ons land Europese titels met Thibau Nys en Jente Michels. Daarbovenop neemt hij ook over als bondscoach van de U19. Wie er bondscoach wordt in het mountainbike, moet nog beslist worden. Ook voor de opvolging van Fredrik Broché als technisch directeur topsport is er nog geen witte rook. Broché zal waarschijnlijk in januari afscheid nemen van de federatie. Vrijdag worden de interviewgesprekken opgestart.