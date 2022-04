Sep Vanmarcke moet nu ook passen voor Parijs-Roubaix

Sep Vanmarcke (33) blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Nadat hij ook al verstek moest geven voor de Omloop en Ronde van Vlaanderen, kan Vanmarcke door ziekte ook niet van start gaan in zijn droomklassieker.

Eind februari moest Vanmarcke door een longontsteking passen voor de Omloop. Begin maart kreeg hij koorts tijdens een hoogtestage op de Teide in Tenerife. En toen hij thuiskwam, werd hij geveld door buikgriep. In de E3 Harelbeke hervatte hij, maar haalde hij de finish niet. In Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen reed hij wel uit, maar de Ronde van Vlaanderen mocht hij vervolgens niet rijden omdat zijn ploeg, Israël Premier Tech, te weinig beschikbare, gezonde renners had.

Vanmarcke bleef hopen op zijn droomkoers, Parijs-Roubaix. Daags na de Ronde vertrok hij dan ook naar het Spaanse Denia voor een stage in de zon. Maar daar kreeg hij na twee dagen training last van de luchtwegen en kampte hij ‘s nachts met koorts, soms tot boven de 40 graden. Zijn ploeg besliste intussen om hem niet te laten starten. “Ik vind het echt triestig dat ik één van mijn favoriete koersen van het jaar moet missen. Het was een groot doel. Maar ik moet deze situatie accepteren en mijn lichaam laten herstellen van de ziekte waar ik de voorbije weken mee kampte.”