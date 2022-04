Sep Vanmarcke mist Parijs-Roubaix door ziekte

Sep Vanmarcke zal er zondag niet bij zijn in Parijs-Roubaix. De renner is nog niet voldoende hersteld van ziekte en heeft meer tijd nodig om competitief te zijn. Dat meldde zijn team Israel-Start Up Nation donderdag.

De ploeg hoopt dat Vanmarcke volgende week opnieuw normaal kan trainen en dan wordt zijn wedstrijdprogramma bepaald. “Het is echt triest dat ik één van mijn lievelingskoersen van het jaar mis”, zegt Vanmarcke. “Dit was een groot doel voor mij, maar ik moet mijn situatie aanvaarden en mijn lichaam laten herstellen van de ziekte waar ik de voorbije weken mee heb te kampen.”

Eerder al miste Vanmarcke de Ronde van Vlaanderen omdat de ploeg niet genoeg renners had om op te stellen. Zelf was hij toen niet ziek.