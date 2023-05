Ocharme Patrick Lefevere. De éminence grise van het Vlaamse wielrennen kreeg al vaker af te rekenen met forse tegenslagen, maar zondagavond zal de anders immer stoïcijnse Lefevere ongetwijfeld stevig gevloekt hebben. Gevolgd door een nieuwe vloek op dinsdagochtend.

Het voorjaar was al minder dan gewoonlijk en zijn team bleef al niet gespaard van pech, maar dat zou the Wolfpack wel ruimschoots goedmaken met hun goudhaantje in de Giro, niet?

Ze waren alvast goed op weg: twee ritzeges, enkele dagen het roze, op het juiste moment dat roze ‘verloren’. Het zag er allemaal zo mooi uit. Te mooi, zo bleek. Vijf positieve coronatests later, waarbij Remco Evenepoel zondagavond de eerste was en er dinsdagochtend nog vier volgden, zijn de twee ritzeges van de aerokogel van Schepdaal niet meer dan een schrale troost voor wat is uitgedraaid op een nationale ontgoocheling. Of hoe een roze droom, een roze nachtmerrie werd.

Hoe moet Soudal – Quick-Step zijn Giro nu nog gaan redden? Excuseer, ‘redden’ is fors overdreven. Veel ploegen zouden een moord begaan voor twee etappezeges in de eerste week. En ook al toonde de blauwe brigade bij het begin van de Giro nog zwakke momentjes, reken maar dat ze stilletjes aan op toerental kwamen. Feit is wel dat de ploeg – of eerder hetgeen er nog van overschiet – zich de afgelopen dagen heeft moeten heruitvinden, en dat het dat de rest van de Giro ook zal moeten doen. Meesprinten met Ballerini dan maar? Mikken op ritzeges met Van Wilder in de bergen of Serry in een overgangsetappe dan maar? Reken maar dat Lefevere – die ondanks het gedwongen forfait van Evenepoel naar Italië reisde – zijn drie overgebleven manschappen al nieuwe doelen voorgeschoteld heeft.

“Bij een nieuw exploot zal deze tegenslag snel verteerd zijn”

En Lefevere zou Lefevere natuurlijk niet zijn, mocht hij ook voor Remco Evenepoel al een nieuw scenario in zijn hoofd hebben. De Tour? De Ronde van België ter voorbereiding op een dubbele WK-triomf? De Vuelta? Er is al veel over gespteneculeerd en geschreven. “Afwachten”, klinkt het vanuit de ploeg. Reken echter maar dat Lefevere samen met de staf van The Wolfpack al goed weet waar ze hun prijsbeest dit wielerseizoen nog kunnen en zullen inzetten. Winnen zal hij dit seizoen sowieso nog doen. Dus ocharme Patrick? Goh, bij een nieuw exploot zullen ook deze zorgen snel vergeten zijn.