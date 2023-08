Ronde van Italië in Middelkerke? Dromen genoeg, geld te weinig

Sportschepen Henk Dierendonck heeft nog altijd de ambitie om de prestigieuze Giro d’Italia naar Middelkerke te halen. Hoewel de plannen nog niet volledig zijn opgeborgen, staan de onderhandelingen met de Italiaanse organisatoren (RCS Sport) op een laag pitje. Een van de grootste uitdagingen is het vinden van voldoende financiële middelen om de kosten te dekken.

Het budget voor het aantrekken van de Giro d’Italia naar Middelkerke is aanzienlijk, zegt Dierendonck. “Met een bedrag van 250.000 euro, zoals voor het Europees kampioenschap cyclocross geraken we er niet”, lacht hij. De gemeente Middelkerke en de Vlaamse overheid maken elk 250.000 euro vrij voor de organisatie van het EK veldrijden.

Gezocht: 10 miljoen

Middelkerke heeft een stevige reputatie opgebouwd in het wielrennen, niet het minst met het BK tijdrijden in 2019, het BK veldrijden in 2022, en het BK wielrennen in 2022. Bovendien is Middelkerke al meer dan zestig jaar de thuishaven van de Noordzeecross, een van onze oudste veldritten. Maar om de start van de Giro d’Italia naar de badplaats te halen moet liefst 10 miljoen euro worden bijeengebracht.

Hoewel de financiële drempel hoog is, laat de schepen van Sport zich niet ontmoedigen. Het organiserend comité, onder leiding van Alain Bloeykens, is aan het bekijken hoe het potentiële sponsors kan benaderen en eventueel overtuigen.

De Ronde van Italië heeft sinds de eerste editie in 1909 een prestigieuze geschiedenis verworven en brengt jaarlijks duizenden toeschouwers van over de hele wereld op de been. Het evenement zou aanzienlijke economische voordelen kunnen opleveren voor Middelkerke en de omliggende kustregio. Maar er is nog een lange weg te gaan. (PG)