Roeselarenaar Cériel Desal twee jaar langer bij Bingoal WB

Cériel Desal heeft zijn contract bij Bingoal WB met twee seizoenen verlengd, zo maakte de wielerformatie donderdag bekend.

De 23-jarige Desal kwam vorig jaar bij het team. In het bergklassement van de Ronde van Wallonië eindigde hij dit jaar op de tweede plaats. Vorig jaar was er een tiende plaats in de ZLM Tour.

✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣-2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣👏🏻

Nous avons le plaisir d’annoncer la reconduction du contrat de @CerielDesal 🇧🇪 pour les deux prochaines saisons 👍



ℹ️ https://t.co/devNcwVjsu pic.twitter.com/C4WbgjfURq — Bingoal WB (@BingoalWb) October 12, 2023