Roeselaars wielermuseum KOERS huldigt historisch wielerduo Beheyt-Van Looy met muurschildering

De tuinmuur van KOERS, het Museum van de Wielersport in Roeselare, is twee wereldkampioenen rijker. Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het WK-duel tussen Benoni Beheyt en Rik Van Looy, werd een muurschildering van hen onthuld. Bij de huldiging waren Benoni, zijn vrouw Annie en enkele familieleden waaronder Guillaume Van Keirsbulck, kleinzoon van Benoni en coureur bij Bingoal Sauzen Pauwels, aanwezig.

Welke wielerfan kent niet het verhaal van het WK van Ronse 1963. Kopman Rik Van Looy moest het toen in de sprint afleggen tegen duivel-uit-een-doosje Benoni Beheyt. Ter consternatie van heel wat wielersupporters en Van Looy zelf. Na wat gekibbel in de media was ‘het verraad van Ronse’ geboren. Tussen Rik en Benoni zelf is het maar heel even koude oorlog geweest. Later zijn ze nog samen criteriums in Frankrijk gaan rijden.

“De Koppenmuur van Roeselare is een ode aan de Belgische wereldkampioenen die elk jaar indrukwekkender wordt”

Wereldkampioenen

Na eerder Freddy Maertens en Yvonne Reynders, zijn Beheyt en Van Looy de derde en vierde Belgische wereldkampioen die een artistiek eerbetoon krijgen op de zogenaamde ‘Koppenmuur van Roeselare’. Van Looy werd zelfs twee keer wereldkampioen en is samen met Merckx en De Vlaeminck ook één van de drie wielrenners die de vijf monumenten wist te winnen. Het jaar van zijn WK-winst wist Benoni ook nog podiumplaatsen te behalen in de Ronde Van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, een etappe te winnen in de Tour en de Ronde van België op zijn conto te schrijven. In 1968 zette Beheyt zijn wielerloopbaan stop, waarna hij de fietsenhandel van zijn schoonouders in Roeselare overnam. “De Koppenmuur van Roeselare is een ode aan de Belgische wereldkampioenen die met elke nieuw portret dat erbij komt indrukwekkender wordt,” aldus nog schepen Debels. “Dat we nu twee concurrenten van weleer schouder-aan-schouder afbeelden,” maakt de muur alleen maar mooier.