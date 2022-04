Rodriguez wint 5de rit, Evenepoel neemt leiding over van Roglic

Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) heeft vrijdag de vijfde rit in de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) eindigde als derde en neemt de leiding over van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Met onderweg vijf beklimmingen en de aankomst op een kleine Muur van Hoei wachtte het peloton andermaal een zware etappe in het Baskenland. Het regende aanvallen in de beginfase, uiteindelijk raakten pas op de tweede klim van de dag enkele renners voorop: Pello Bilbao, Marc Soler, Carlos Rodriguez, Lucas Hamilton, Sepp Kuss, Kenny Elissonde en Sergio Samitier.

Evenepoel in de aanval

Pas toen Bilbao, te gevaarlijk voor het klassement, zich liet uitzakken kregen de koplopers de zegen van het peloton. Vooraan viel Lucas Hamilton weg nadat hij ten val kwam. Het tempo lag hoog, het peloton spatte uit elkaar en Intermarché-Wanty Gobert zag met Kobe Goossens z’n laatste renner uitvallen na een val.

Vooraan werd goed samengewerkt, achter deze kopgroep vormde zich een tweede groep met alle grote namen. Op de Karabieta, de laatste klim voor de steile puist naar de finish, trok Evenepoel in de aanval.

Tijdverlies voor Roglic

Roglic moest passen, wel kreeg onze landgenoot Daniel Martinez, Jonas Vingegaard, Pello Bilbao, Enric Mas, Ion Izagirre en Aleksandr Vlasov met zich mee. Vooraan bleef enkel Rodriguez over nadat hij zich de hele dag had laten meeglijden in de kopgroep.

Evenepoel reed zich vervolgens virtueel in het geel, want Roglic verloor heel wat tijd, in z’n groep zat ook Adam Yates die eveneens een goed klassement op z’n buik mocht schrijven.

Eerste profzege

Rodriguez kreeg het nog lastig in de slotfase, maar hield zeven seconden over aan de finish en pakte zijn eerste profzege.

Ploegmaat Daniel Felipe Martinez eindigde als tweede, net voor Evenepoel die de nieuwe leider wordt met twee seconden voorsprong op Martinez.