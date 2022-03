Rijverbod en geldboete voor Remco Evenepoel na snelheidsovertreding

Profwielrenner Remco Evenepoel (22) is woensdag door de politierechtbank in Halle veroordeeld tot een rijverbod van 21 dagen en een geldboete van 400 euro. In november 2020 werd Evenepoel geflitst toen hij 125 km/u reed op een plaats waar slechts 70 km/u is toegestaan. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de persrechter van de Halse politierechtbank.

De feiten vonden op 12 november 2020 plaats op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal. Evenepoel had die dag een sponsorverplichting maar had ook een afspraak bij kinesist Lieven Maesschalck, bij wie hij revalideerde na zijn val in de Ronde van Lombardije in augustus van dat jaar. In zijn verklaring aan de politie stelde de wielrenner dat die sponsorverplichting was uitgelopen en dat hij dreigde te laat te komen voor zijn kiné-afspraak. Daarom zou hij zich niet aan de maximumsnelheid gehouden hebben.

De rechtbank hield rekening met zijn jeugdige leeftijd en zijn blanco strafblad en legde de jonge sporter een geldboete van 400 euro en een rijverbod van 21 dagen op. Op het moment van de feiten beschikte Evenepoel ook nog net geen twee jaar over zijn definitieve rijbewijs, zodat hij ook het theoretisch rijexamen opnieuw moet afleggen.

Zijn advocaat had om een opschorting gevraagd, net omdat het voor de wielrenner moeilijk zou zijn om dat examen te combineren met zijn stages en wedstrijden, maar daar ging de rechtbank niet op in.