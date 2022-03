Richard Carapaz wint zesde etappe in Catalonië, Sergio Higuita pakt de leiderstrui

Richard Carapaz (INEOs Grenadiers) heeft zaterdag de zesde etappe in de Ronde van Catalonië (WorldTour) gewonnen. Na 167,6 kilometer van Salou naar Cambrils sprintte de 28-jarige Ecuadoraan sneller dan zijn Colombiaanse medevluchter Sergio Higuita. De Australiër Kaden Groves won op 48 seconden de sprint van het peloton om de derde plaats. Jan Bakelants finishte als zesde.

Higuita (BORA – hansgrohe) nam de leiderstrui over van de Portugees Joao Almeida. De 24-jarige Colombiaan heeft 16 seconden voor op Carapaz. Almeida is nu derde op 52 seconden. Dylan Teuns is als veertiende op 2:05 beste Belg.

Nadat hij zich midden februari tot tijdritkampioen van zijn land kroonde, is het voor Carapaz de tweede zege van het seizoen.

Zondag eindigt de 101e Volta Ciclista a Catalunya met een 138,6 kilometer lange rit met start en aankomst in Barcelona. Na een lus rond de Catalaanse hoofdstad, volgen nog zes plaatselijke rondes, met daarin telkens de beklimming van de Montjuïc (2,5 km aan 4,6 %). Thomas De Gendt zal er zichzelf niet opvolgen als winnaar van de slotrit. Hij gaf dit jaar tijdens de derde etappe op.