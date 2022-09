REV-fanclub viert Vuelta-zege van Remco Evenepoel in Oudenburg

De Oudenburgse fanclub van Remco Evenepoel heeft dit jaar al de overwinningen mogen vieren in Luik-Bastenaken-Luik en in de tijdrit van de Vuelta. Geen twee zonder drie, zegt het spreekwoord. Zaterdag was het ‘kot’, het lokaal op de markt bij Jerre, te klein om, op de voorlaatste dag, ook de eindzege in de Ronde van Spanje te vieren. “Remco is van ons”, zongen ze in koor.

De fans van Remco, de REV-fanclub met 300 leden, waren zaterdag massaal aanwezig om de voorlaatste rit van de Vuelta, bij Jerre, in het lokaal te volgen op groot scherm. Rood was troef en tijdens de uitzending werden lekkere hapjes rondgedeeld en menige drankjes achterover geslagen.

De spanning was aanvankelijk te snijden. Naarmate de rit vorderde, groeide het vertrouwen in de klimtalenten van Remco. Sommigen zagen hem al de laatste rit over vijf cols winnen. Uiteindelijk finishte het wonderkind uit Schepdaal op 15 seconden van winnaar Carapaz, op 2 seconden van Mas, zijn grootste concurrent.

Oudenburg op zijn kop

Met 2’05” voorsprong op de laatste dag van de Vuelta mochten de fans de eindzege van Remco vieren. Er werd uitbundig gejuicht, gedanst en gezongen. Na 44 jaar wint er eindelijk een Belg een grote ronde, en dat is Remco! Voorzitter Patrick Huyghe was in de wolken.

“Voor onze fanclub is dat formidabel. Als er morgen in de laatste rit niets meer gebeurt, zijn we de koning te rijk! Remco zet België en zeker Oudenburg op zijn kop, vandaag al een beetje en morgen helemaal! De jongste 44 jaar werd geen enkele grote ronde gewonnen door een Belg. Remco is pas 22 en hij wint nu al de Vuelta.”

Plaatje klopt helemaal

“Toen we onze fanclub oprichtten, wisten we dat Remco een supertalent was, maar dat het zo vlug zou gaan, hebben we nooit durven dromen. België is het land van de klassieke renners, niet van de ronde-winnaars. Remco heeft drie weken op hoog niveau gepresteerd, viel wel maar had minder pech bij zijn val dan Roglic. Het plaatje klopte helemaal, drie weken lang, en hij wordt ervoor beloond met de meer dan verdiende eindzege”, aldus Patrick.

“We mochten hier in het lokaal al zijn overwinning vieren in Luik-Bastenaken-Luik, een monument. De Vuelta winnen staat daar uiteraard ver boven. Het is een van de drie grote ronden. Hopelijk volgt er nog meer! Naar het WK in Australië kunnen we niet gaan, maar we zullen tijdens het WK wel heel de nacht op post zijn om de prestaties van onze Remco op tv te volgen bij Jerre.”

Wanneer komt Remco naar Oudenburg?

De kers op de taart zou natuurlijk de aanwezigheid van Remco in het lokaal zijn. “We kennen zijn ouders zeer goed en we hopen dat hij, na september, een gaatje vindt in zijn agenda, om eens naar Oudenburg te komen. Wanneer dat mogelijk zal zijn, kan ik nu nog niet zeggen, maar wij hebben de enige REV-fanclub in West-Vlaanderen met 300 leden… Remco is van Schepdaal, van België, maar ook een beetje van Oudenburg, van ons!”

(FRO/ Foto FRO)