Renners zorgen voor veel sfeer op 13de Dovy Natourcriterium in Roeselare

Het Dovy Natourcriterium van afgelopen dinsdag kende met groene trui Jasper Philipsen de verwachte winnaar. In een sprint haalde hij het van Jordi Meeus en Michal Kwiatkowski, twee andere Tourvedetten die ook een ritzege in de voorbije Tour behaalden. En het publiek? Dat genoot van het zachte weer én van de renners die meer dan hun tijd namen voor selfies en handtekeningen.

De grote massa die we verleden jaar in het Roeselaars stadscentrum zagen, was er dit jaar niet, maar er zijn verzachtende omstandigheden: geen zonovergoten dinsdagavond deze keer en ook geen gele trui en regenboogtrui aan de start van het 13de Dovy Natourcriterium. Maar dat kon de pret niet drukken, want de organisatoren hadden voor een prima programma gezorgd.

De allerkleinsten konden hun fietsvaardigheden oefenen op het Polenplein én op het echte parcours, de nieuwelingen gaven in hun wedstrijd het beste van zichzelf en in de Gentlemen Classic was Andrea Tafi de beste voor Johan Museeuw. In de tijdrit net voor het criterium mocht de afscheidnemende Jens Debusschere zegevieren, terwijl groene trui Jasper Philipsen het 13de Dovy Natourcriterium op zijn palmares mocht bijschrijven.

Dankbare renners

“We zijn zeer tevreden over het verloop van de dag”, blikt voorzitter Thomas Verhaeghe een dag later terug. “De organisatie liep vlot en er waren geen incidenten. Er zijn natuurlijk altijd enkele werkpuntjes waarmee we volgend jaar rekening zullen houden. Ook de renners toonden zich zeer dankbaar over de ontvangst en begeleiding in Roeselare en dat maakt ons uiteraard ook gelukkig.”

Volgend jaar is er van de Moermanparking geen sprake meer en moet een nieuwe locatie gezocht worden voor de vele vipgenodigden, de start en aankomstplaats. De renners zullen wellicht door het centrum blijven rijden en de grote viptent komt waarschijnlijk op het Polenplein. Maar absolute zekerheid hierover is er momenteel nog niet.

© foto SM

Veel mooi volk voor de viplunch, zo ook aan de tafel van sponsor Marker die zelfs een ‘special guest’ mocht verwelkomen. Zaakvoerder Frederick Vansteenkiste (uiterst links) van Marker mocht volgende tafelgenoten begroeten: Hans Jacques, Marieke Plouvier, ploegmanager Patrick Lefevere, Sofie Vercruysse, Eva Geeraerdyn en Sylvie Delombaerde. “Dit is een echte hoogdag voor ons en voor onze gasten”, zegt Frederick. “Je ontmoet hier veel oude vrienden en kennissen en veel van die mensen hebben een grote liefde voor de wielersport.”

© foto SM

Geduldig wachten op een handtekening van groene trui Jasper Philipsen. Jonas en Dieter Knockaert, Michiel en papa Nico Amez hebben het er voor over. “Michiel is een grote koersliefhebber”, zegt Nico. “We hebben in de voorbije Tour drie Alpenritten en de Vogezenrit gevolgd en we hebben heel mooie foto’s kunnen nemen van de renners onderweg én in hun hotel. Op de rustdag kreeg Michiel zelfs een drinkbus van een ontzettend sympathieke Wout van Aert. Wout is er nu niet bij, maar er zijn hier genoeg Tourvedetten aanwezig.”

© foto SM

Dieter Putman en zijn zonen Mauro, Finn en Luca en Leon en Remie Lavaert, Nele Bouckhuyt en Wouter Lavaert zijn hevige supporters van de aanwezige renners. “De twee papa’s hebben nog gekoerst en ook de zonen willen aan wielrennen doen. We zijn afkomstig van Ooigem en zijn goede kennissen van Julien Vermote en Niko Eeckhout. De ene rijdt hier mee in het Dovy Natourcriterium en de andere heeft deelgenomen aan de Gentlemen Classic. Dit is een topnamiddag met een heel mooi deelnemersveld.”

© foto SM

Het Dovy Natourcriterium is ook heel veel plezier maken met de vrienden. Dat bewijst alvast deze foto in het vipdorp dat vanaf 17 uur in de namiddag de deuren opende. Ook hier stonden lekkere gerechten op het menu en onder meer frisse pintjes om ettelijke keren te klinken. We zien op de foto van links naar rechts Basiel Sinnesael (Sunday), Emmanuel Bekaert (Maxicon), Steven Callens (Sunday), Jordy Vandewalle (Maxicon), Mazelli Detavernier (Sunday) en Mario Van Parijs (chocolade Van Parijs).