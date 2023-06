Remco Evenepoel pakt Belgische titel in Izegem, zilver voor Alec Segaert

Wereldkampioen Remco Evenepoel heeft zich zondag tot Belgisch kampioen wielrennen gekroond in Izegem. In een spurt met twee klopte hij Alec Segaert. Na het BK tijdrijden moet de Lendeledenaar dus weer vrede nemen met zilver.

Na 230,7 kilometer haalde Remco het in een sprint met twee van Alec Segaert (Lotto Dstny). Enkele tellen later was Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) de snelste van een groepje achtervolgers, waardoor hij als derde mee het podium op mag. Op de erelijst is Evenepoel de opvolger van Tim Merlier, die vorig jaar in Middelkerke voor de tweede keer Belgisch kampioen werd.

Vroege vlucht

Diverse renners probeerden al snel een vroege vlucht op te zetten. Het peloton liet echter niet begaan. Jasper Philipsen en Greg Van Avermaet hadden dan al een nieuwe fiets moeten nemen maar konden na verloop van tijd weer hun plaats innemen in de grote groep die stilaan richting Heuvelland trok. Daar lagen de drie lussen met de Monteberg en de Kemmelberg te wachten.

Daarna vormde zich een kopgroep met elf renners waar Yves Lampaert, Wout van Aert, Tosh Van der Sande, Nathan Van Hooydonck, Dries De Pooter, Gianni Marchand, Gianni Vermeersch, Florian Vermeersch, Dries Van Gestel, Sep Vanmarcke en Jelle Wallays deel van uitmaakten. In het peloton moesten de teams van Bingoal WB en Team Flanders-Baloise de schade zien te beperken.

De kopgroep vatte de vier plaatselijke ronden aan van elk 25,3 kilometer aan met een voorgift van 2:15 op de grote groep. Dat was het sein voor Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck om ook wat mannetjes bij te zetten. Yves Lampaert zette op 60 kilometer van de eindmeet spanning op de spieren. Wout van Aert glipte mee met de man van de streek. Net op dat moment kreeg Dries De Pooter pech en moest hij van fiets wisselen. Bij Gianni Marchand en Jelle Wallays was het beste eraf en zij werden opgeslokt door het peloton waarin nu enkel de mannen van Alpecin-Deceuninck het tempo bepaalden.

55 seconden voorsprong

Met nog twee ronden voor de boeg hadden Yves Lampaert en Wout van Aert 55 seconden voorsprong op het peloton. Bij het binnenrijden van Kachtem, op 28 kilometer van de eindmeet, was het verhaal van Yves Lampaert en Wout van Aert over en uit. Remco Evenepoel ging versnellen, Dries De Bondt trok meteen met de wereldkampioen mee. Zij kregen bij het intrekken van de laatste ronde versterking van Cedric Beullens en Victor Campenaerts. Achter dit viertal trokken Jasper Stuyven, Jasper De Buyst, Dries Devenyns, Alec Segaert, Stan Dewulf, Tiesj Benoot, Christophe Noppe en Daan Soete in de tegenaanval. Voor Soete ging het plots te snel en hij liet lopen.

Toen Remco Evenepoel het bordje van de laatste tien kilometer zag, ging die vol op de trappers door. Enkel Alec Segaert was bij machte om de wereldkampioen te volgen. Achter dit duo reden Campenaerts, Stuyven, Dewulf, De Buyst en Benoot. Het tweetal trok onder de rode vod met een voorgift van 20 seconden en mocht in een sprint uitmaken wie de tricolore trui zou krijgen. Evenepoel zette de spurt van ver in en kwam niet meer in de problemen. Hij volgt zo Tim Merlier op als Belgisch kampioen.