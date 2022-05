Remco Evenepoel komt naar Gullegem

Volgende week dinsdag krijgt Gullegem Koerse een absolute blikvanger aan de start. Remco Evenepoel, in april nog winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en vanaf vandaag aan de slag in de Tour of Norway, komt immers samen met enkele ploegmaats van Quick-Step Alpha Vinyl naar West-Vlaanderen afgezakt.

Vaak is Remco Evenepoel (22) niet aan de slag op West-Vlaamse bodem, maar als hij dat doet, presteert hij meestal uitstekend. Als kersvers wereldkampioen op de weg bij de junioren verscheen hij in oktober 2018 aan de start van de regionale wedstrijd in Ingooigem. Het bracht een ware volkstoeloop teweeg, maar Evenepoel moest in een sprint generatiegenoot Fabio Van den Bossche, nu bij Alpecin-Fenix, voor zich dulden. Ingooigem was overigens de enige wedstrijd ooit waarin Evenepoel met zijn regenboogtrui van juniorenwereldkampioen op de weg aan de start verscheen.

Ook in andere wedstrijden op West-Vlaamse bodem was Evenepoel in het verleden al succesvol. Als tweedejaarsjunior in 2018 zette hij na een indrukwekkende solo zowel Kuurne-Brussel-Kuurne als de Guido Reybrouck Classic in Damme naar zijn hand. Als neoprof boekte hij zijn allereerste overwinning in de tweede rit van de Baloise Belgium Tour met start in Knokke-Heist en aankomst in Zottegem. Later dat jaar won hij ook het Herfstcriterium in Oostrozebeke.

© vdb

Uitstekend band met Knokke-Heist

Zijn uitstekende band met Knokke-Heist zette hij voort in 2021. In mei won hij er de tijdrit in diezelfde Baloise Belgium Tour, een zege waarmee hij de basis legde voor zijn latere eindzege. In september vorig jaar ging Evenepoel op zijn elan voort met een bronzen medaille op het WK tijdrijden met start in Knokke-Heist en finish op ‘t Zand in Brugge. Op Belgische kampioenschappen in West-Vlaanderen was hij voorlopig minder succesvol, al eindigde Evenepoel wel telkens op het podium: derde op het BK tijdrijden 2019 in Middelkerke, tweede op het BK tijdrijden 2021 in Ingelmunster en derde op het BK op de weg 2021 in Waregem.

Volgende week is Evenepoel dus terug aan de slag in onze provincie. In Gullegem Koerse krijgt hij niet meteen een parcours op zijn maat voorgeschoteld, maar misschien kan het uitermate enthousiaste West-Vlaamse publiek hem naar tot een uitzonderlijke prestatie schreeuwen.