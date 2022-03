Remco Evenepoel kan leven met tweede plaats in tijdrit Tirreno-Adriatico

Remco Evenepoel moest maandag wereldkampioen Filippo Ganna voorlaten in de tijdrit van Tirreno-Adriatico. “In zo’n korte tijdrit is hij gewoon de favoriet”, zei Evenepoel na afloop. “Ik ben al blij dat ik zo dicht kan eindigen met mijn kleine gestalte en als lichtgewicht. Ik kom iedere keer een beetje dichter.”

“Je moet er altijd in geloven dat je kan winnen”, aldus Evenepoel. “Maar ik wist wel dat het moeilijk zou worden. Het was hier ook niet gemakkelijk fietsen met de vele putten in de weg. Je moest echt goed opletten waar je reed. Ik heb er het maximale uitgehaald.”

“Ik heb alles gegeven en ik kon het vooropgestelde schema volgen. Ik hoopte dat het genoeg zou zijn voor de zege, maar Ganna is gewoon een specialist in dit soort tijdritten. Ik eindig als tweede, ik was dus de beste van de rest”, lachte hij. “Aan het eerste tussenpunt houd ik nog min of meer gelijke tred, maar naar het eind kan hij gewoon meer kracht ontwikkelen en dat is het verschil. Het is geen schande om tweede te worden achter hem. Het verschil is niet zo groot. Ik kom dichter, maar win niet. Dit motiveert me om nog harder te werken en in de toekomst nog korter te komen. Het is al een goede stap in mijn ontwikkeling dat ik met mijn gestalte en gewicht zo dicht kan eindigen in korte tijdritten. Ik kan haast niet gelukkiger zijn.”

Evenepoel won de Ronde van de Algarve, maar in Tirreno-Adriatico wacht andere koek met Tadej Pogacar als grootste tegenstander. De Sloveen finishte zeven seconden na Evenepoel. “Zeven seconden is niet veel, dat kan je snel inhalen”, lachte de kopman van Quick Step-Alpha Vinyl. “Ik bekijk het dag per dag. We zullen nog wel zien. Het wordt voor mij een speciale week om tegen hem te koersen en om te zien of ik zijn niveau aankan. Ik hoop dat ik hem het vuur aan de schenen kan leggen. Maar als hij mij van het kastje naar de muur rijdt, dan moet ik me daar niet voor schamen en dan zal ik me zeker niet droevig voelen. Dan weet ik gewoon waar ik sta. Ik wil er hier het beste van maken. Ik besef ook dat als ik deze Tirreno wil winnen, ik gewoon moet hopen dat hij eens een verschrikkelijk slechte dag heeft.”