Tot en met komende zondag wordt op het zogenaamde Super WK in het Schotse Glasgow gestreden om de wereldtitel in zowat elke discipline van de wielersport. Daar zal Yves Lampaert proberen om Wout van Aert, Remco Evenepoel of Jasper Philipsen aan de wereldtitel te helpen en zullen Julie Van De Velde en Justine Ghekiere hetzelfde proberen doen voor Lotte Kopecky. Toch hebben wij vooral 9 en 12 augustus in onze agenda aangestipt. Dan doet Lendeledenaar Alec Segaert immers een dubbele gooi naar de wereldtitel bij de beloften. In de wegrit van volgende week zaterdag heeft Thibaut Nys nog net een streepje voor op Segaert, in de tijdrit van woensdag zullen alle ogen gericht zijn op de West-Vlaamse hardrijder. Na zijn exploten vorige maand op het BK en zijn zilveren medaille van vorig jaar is het toptalent van Lotto-Dstny komende woensdag dé topfavoriet voor het goud. Niet dat het ondertussen nog nodig is, maar een regenboogtrui zou de status van Segaert als toptalent nog maar eens onderstrepen.

De gunfactor heeft hij alvast. Segaert is nog maar twintig jaar, maar spreidt nu al, zoals wel meerdere van zijn generatiegenoten, een ideaal evenwicht tussen ambitie en nuchterheid tentoon. Niet gek te maken. Of hij woensdag enkel tevreden zal zijn als hij goud pakt? Letterlijk wilde hij het niet zo zeggen, dat zou net wat te ambitieus klinken, maar verder liet hij er geen twijfel over bestaan: hij wil het goud en enkel het goud. Een verstandige gast ook. Dat hij afgelopen semester ondanks een druk programma geen enkele buis had in het tweede jaar burgerlijk ingenieur spreekt in dat opzicht voor zich. Een ideale schoonzoon. Eentje die blij is dat hij de week voor zijn vertrek naar het WK kan doorbrengen met z’n kleine broer en zus. What’s not to like?

Een wereldtitel zou de status van Segaert als toptalent nog eens onderstrepen

Of het ook kan mislopen? Nee toch? Of wel? “Op zo’n WK zijn er altijd nog wat onbekende factoren”, gaf Segaert nog mee. “Concurrenten zijn moeilijk in te schatten door het geringe aantal internationale tijdritten bij de beloften.”

Laat ons dan ook maar gewoon duimen. Duimen dat Alec met de regenboogtrui gevierd kan worden op de Markt van Lendelede. En wat er ook van zij: met Yves Lampaert hebben we al een West-Vlaming die de harten van wielerminnend heeft veroverd met zijn prestaties én met zijn eigenheid. Wel, Segaert is bezig hetzelfde te doen. En daar zal een eventuele wereldtitel tijdrijden bij de beloften in the end weinig aan veranderen.