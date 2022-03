Quick-Step Alpha Vinyl scoort 1-2’tje met Cerny en Cavagna, eindwinst voor Dunbar

Het Belgische Quick-Step Alpha Vinyl Team heeft zaterdag de eerste twee plekken bezet in de slotetappe van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali, met dank aan de Tsjech Josef Cerny en de Fransman Rémi Cavagna. De eindzege in de Italiaanse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1 ging naar de Ier Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers).

Daags na de stuntzege van Mathieu van der Poel kreeg het peloton in de slotetappe over Toscaanse wegen 160 kilometer voor de wielen tussen Casalguidi en Cantagrillo. Het zwaartepunt lag in de drie lokale ronden, met daarin telkens een lastige helling van meer dan vijf kilometer klimmen aan percentages tot zestien procent.

Na een snelle beginfase kregen elf vluchters de vrijheid van het peloton: daarbij de Belgen Fabio Van Den Bossche), Johan Meens en Tom Paquot en ook twee hardrijders van Quick-Step Alpha Vinyl: Rémi Cavagna en Josef Cerny. Niemand voorin betekende een groot gevaar voor leider Eddie Dunbar, en dus gunden diens ploegmaats de ontsnapping de dagzege.

Voorin waren het niet verrassend Cavagna en Cerny die in de finale de forcing voerden. Enkel de Israëliër Omer Goldstein kon aanvankelijk de twee volgen, maar een nieuwe versnelling van Cerny beantwoorden, lukte hem niet. De 28-jarige Tsjech leek solo op weg naar de dagzege, maar wachtte helemaal aan het eind in aankomstplek Cantagrillo nog Frans kampioen Cavagna op, zodat Quick-Step Alpha Vinyl het 1-2’tje van Jumbo-Visma in de E3 Saxo Bank Classic kon kopiëren. Hand in hand gunde Cavagna ploegmaat Cerny zijn eerste zege van het seizoen. Goldstein werd nog derde.

De eindzege voor Dunbar kwam in de lastige slotfase niet meer in gevaar. Hij is de opvolger van de Deen Jonas Vingegaard, die de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali op zijn naam schreef in 2021. Het is de eerste profzege voor de 25-jarige Dunbar, die zijn Britse ploegmaat Ben Tulett vooraf gaat in de eindstand.