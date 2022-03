Primoz Roglic toont zijn meesterschap in koninginnenetappe van Parijs-Nice

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft zaterdag de zevende en voorlaatste etappe in Parijs-Nice (WorldTour) op zijn naam geschreven.

De 32-jarige Sloveen haalde het in de koninginnenrit, over 155,2 kilometer tussen Nice en de aankomst boven op de Col de Turini, voor de Colombiaan Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers) en de Brit Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco). Roglic verstevigt door zijn overwinning zijn leiderstrui in het algemeen klassement.

De Sloveen zette op de slotklim zelf een aanval op, met verder Martinez, de winnaar in Parijs-Nice op de Turini in 2019, Yates en Nairo Quintana (Arkéa Samsic). Hij wachtte de sprint af en was daarin veel te sterk voor zijn concurrenten. Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) werd als eerste Belg vijftiende.

Zondag staat de traditionele, lastige slotrit met start en aankomst in Nice op het programma voor het fel gedecimeerde peloton van Parijs-Nice. Zaterdag gaven onder meer Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty Gobert) en Oliver Naesen (AG2R-Citroën) er de brui aan.