Primoz Roglic houdt Remco Evenepoel van tijdritwinst in Ronde van het Baskenland, Vansevenant 19de

Primoz Roglic is de eerste leider in de 61e Ronde van het Baskenland (WorldTour). De 32-jarige Sloveen was maandag in Hondarribia in een 7,5 kilometer lange opdracht tegen de klok vijf seconden sneller dan Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). Teamgenoot Mauri Vansevenant (Torhout) eindigde 19de.

Evenepoel nam onderweg wel het snelst de eerste hindernis van de zesdaagse rittenwedstrijd en hield daar de leiding in het bergklassement aan over. Roglic gaat na 2018 en vorig jaar voor een derde eindzege in het Baskenland. De eerste rit in lijn brengt het peloton dinsdag van Leitza naar Viana. Met 207,9 kilometer is de tweede etappe meteen de langste in deze ronde. De sprinters krijgen een zeldzame kans op ritwinst, maar de klim naar Uitzi (3,7 km, 6,9%), de Lizarraga (9,5 km, 5,2%) en de Aguilar Gaina (12,6 km aan 3,1%) en een oplopende laatste rechte lijn, kunnen ook aanvallers inspireren.