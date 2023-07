Pogiboys vieren in de Vogezen ritzege van hun idool Tadej Pogačar

Tadej Pogačar won zaterdag de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk en een delegatie van zijn fanclub de Pogiboys in café Black Pearl op het Sint-Maartensplein in Wervik was van de partij. “We vierden zijn tweede ritzege samen met Mirko and Marjeta, de ouders van Tadej”, zegt voorzitter Jeroen Mahieu die in juni op bezoek was bij de ouders van de tweevoudige Tourwinnaar.

“Het was voor ons weer een onvergetelijke dag. Ik ben zo trots op Tadej. Het was voorzien dat we naar de zware rit in de Vogezen zouden gaan kijken. Neen, we reizen niet verder naar de slotrit op de Champs Elysées in Parijs. Al zouden we dat wel doen indien Tadej de Tour ging winnen. En noteer maar dat we volgend jaar terugkeren voor de derde eindzege van onze held.”

Vorig jaar kwam Jeroen Mahieu in Vive le Vélo tijdens een reportage van Sammy Neirynck. Nu kwam hij zaterdag op de Nederlandse televisie NOS. Tadej Pogačar (24) won dit voorjaar de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en de Amstel. Zijn fanclub hoopt alvast op een bezoek van hun idool aan het supporterslokaal.

De Pogiboys organiseren op vrijdagavond 1 september in feestzaal Leiedaele op de Menensesteenweg in Wervik voor de eerste keer een barbecue. Deelname kost 29 euro, dranken inbegrepen. (EDB)