Pieter Vanspeybrouck debuteert als ploegleider met zege: “Even content als met goed resultaat van mezelf”

Pieter Van-speybrouck (34) heeft al een zege op zak. Niet als renner, maar als sportdirecteur. De Ruiseledenaar zat in de volgwagen van Intermarché-Wanty-Gobert toen de Eritreeër Biniam Girmay in Mallorca zegevierde.

Enkele weken voor het einde van zijn 14de profseizoen kreeg Pieter Vanspeybrouck (34) van teammanager Jean-François Bourlart plots de vraag om sportdirecteur te worden. Ook al had hij bij het team nog een contract van één seizoen als renner. Blijkbaar had zijn gelegenheidsanalyse van Gent-Wevelgem – die wegen kent hij als zijn broekzak – bij de teamleiding indruk gemaakt. En er was een plaats vacant. Vanspeybrouck waagde de sprong en heeft in zijn nieuwe functie al een eerste zege beet.

“Ik zat vorige donderdag aan het stuur van de volgwagen, Aike Visbeek deed tijdens de koers de communicatie”, blikt Vanspeybrouck terug. “Vooraf hadden we ook de briefing gedaan. We hadden twee scenario’s uitgeschreven: één met Alexander Kristoff als afwerker, een ander met ‘Bini’ (Biniam Girmay, red.) als speerpunt. Kristoff verloor op de slotklim 15 seconden en kreeg dat gaatje niet meer dicht. In het eerste peloton zaten we nog slechts met twee renners.”

Niet dat ik het onderschat heb, maar er komt heel veel bij kijken

Toch kon Loic Vliegen zijn ploegmaat perfect naar de laatste rechte lijn piloteren. “Dat heeft hij heel goed gedaan. En Bini uiteraard ook. In het verleden had hij wel eens problemen om tijdens de voorbereiding van de spurt zijn ploegmaat te volgen. Donderdag lukte dat wel. Ze wisten perfect waar ze konden opschuiven. Ik moet zeggen dat ik na die winst even content was als vroeger met een goed resultaat van mezelf.”

Op naar de volgende. Deze week werkt de papa van twee aan de zijde van ervaren rot Hilaire Van der Schueren de Ster van Bessèges af. Op 20 februari begint hij aan de UAE Tour. In de volgauto met Valerio Piva. “Daarna doe ik de GP Jempi Monseré, Nokere Koerse en de Ronde van Drenthe. Nadien trek ik naar de Ronde van Catalonië. De eerste week van de Tour en de volledige Vuelta staan ook op mijn kalender.”

Nog geen vakantie

Met andere woorden: het lijkt erop dat Pieter Vanspeybrouck nog minder zal thuis zijn dan tijdens zijn carrière als renner. “Vakantie nadat ik eind oktober in Drenthe mijn laatste wedstrijd reed had ik amper. Daags na die koers was er al een meeting met de ploegleiders. Daarna een week naar het Zwitserse Aigle voor de cursus sportdirecteur, gevolgd door de teambuilding en 2 ploegstages. Ik ga niet zeggen dat ik het onderschat heb, maar er komt veel kijken. Je bent verantwoordelijk voor een aantal mensen en voor het materiaal. En op vragen moet je meteen een antwoord kunnen geven. Terwijl je als renner aan niets moet denken. Toch denk ik dat ik een goede stap zette.”