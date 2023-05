Piet Allegaert verlengt met twee jaar bij Cofidis

Piet Allegaert heeft zijn contract bij Cofidis verlengd met twee jaar. Dat maakte de Franse WorldTourformatie zaterdag bekend.

“Ik was heel blij dat Cofidis mijn contract zo vroeg in het seizoen wilde verlengen”, regaeerde de 28-jarige Belg. “Ik voel me heel goed in deze ploeg, ik heb al heel wat goede herinneringen verzameld en ik waardeer het wedstrijdprogramma dat de ploeg voor me opstelt zodat ik Belgische klassiekers kan rijden. Ik zal mijn best doen om de komende twee seizoenen aan de verwachtingen van de ploeg te voldoen.”

“We zijn verheugd om het avontuur met Piet, die in de loop van de seizoenen een waardevol lid van de ploeg is geworden, voort te zetten”, zei algemeen manager Cédric Vasseur. “Ik weet zeker dat Piet nog ruimte voor verbetering heeft, hij is in zijn beste jaren en we zullen er alles aan doen om hem te helpen het volgende niveau te bereiken, vooral in de klassiekers. Hij zal ook een essentiële rol kunnen spelen rond Axel Zingle door al zijn ervaring en kennis van de eendagswedstrijden in België ten dienste te stellen.”

Allegaert behaalde met de Tour de l’Eurométropole (nu Circuit Franco-Belge) in 2019 nog maar zijn enige overwinning, maar reed door de jaren heen al een karrevracht aan ereplaatsen bij elkaar. De belangrijkste dit seizoen zijn twee vijfde plaatsen in de GP Monseré (1.1) en de GP Criquielion (1.1). In de voorjaarsklassiekers Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) en Omloop Het Nieuwsblad (World Tour) behaalde hij respectievelijk een dertiende en een twaalfde plaats. Momenteel zit de Belg met Cofidis in de Vierdaagse van Duinkerke (2.Pro). Voor Cofidis reed Allegaert drie seizoenen voor Sport Vlaanderen-Baloise.