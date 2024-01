Piet Allegaert koerst voor het eerst op Australische bodem: “In mei ga ik naar de Giro”

Op 20 januari viert Piet Allegaert zijn 29ste verjaardag op Australische bodem. De profrenner van Cofidis neemt komende week immers deel aan de Tour Down Under, de eerste WorldTour-wedstrijd van het nieuwe wegseizoen. “Daarna rijd ik de Belgische voorjaarsklassiekers en mijn eerste Giro”, aldus de Rumbekenaar.

Piet Allegaert reisde afgelopen zondag naar Australië af. Omwille van het slechte weer in België vond hij dat helemaal niet erg. “Maar dat ik drie weken mijn vrouw en dochtertje moet achterlaten, is minder fijn. Het is de eerste keer dat ik in Australië koers. Normaal was ik niet voorzien voor de Tour Down Under, de Surf Coast Classic en de Cadel Evans Great Ocean Road Race, maar als eerste reserve moet ik invallen voor een ploegmaat van mij bij Cofidis. Over Australië kan ik eigenlijk niets vertellen. Het parcours van de Tour Down Under bekeek ik wel al eens. Het zal daar heel warm zijn. Normaal verdraag ik de hitte niet zo goed, maar de laatste weken heb ik op vraag van de ploeg een soort van warmteprotocol doorlopen. Concreet: trainen op de rollen met veel kledij en hoge temperaturen. We zullen nog moeten zien of het geholpen heeft.”

Een mager 2023

Allegaert kijkt met gemengde gevoelens terug op 2023, waarin hij vijfde werd in zowel de GP Claude Criquielion en de GP Monseré. “Ik begon goed aan mijn seizoen, maar in Parijs-Roubaix kwam ik hard ten val en kreeg ik met enkele fysieke ongemakken af te rekenen, ook in de zomermaanden. Het was een jaar om snel te vergeten, maar op persoonlijk vlak was er natuurlijk wel de komst van ons dochtertje. In de koers had het echter wat meer mogen zijn. Het was bovendien de bedoeling om de Tour te rijden, maar de maandag voor de start in Bilbao liet de ploegleiding me weten dat ik toch niet moest gaan. Sindsdien heb ik nooit meer het gewenste niveau gehaald.”

In 2024 wil Allegaert de Giro rijden. “Na Australië volgen de voorjaarsklassiekers in België tot en met Parijs-Roubaix, waarna mijn focus naar de Ronde van Italië verlegd zal worden. In 2021 reed ik al de Vuelta, waarin ik vier keer in de top tien eindigde. Ik kijk uit naar mijn eerste Giro. Na twee jaar zonder grote ronde wil ik absoluut nog eens een koers van drie weken afwerken. Na de ontgoocheling van de Tour van vorig jaar, waar ik maanden naar toegewerkt had, ben ik zeker van mijn selectie. En met mijn sterke finish zal ik hopelijk hier en daar kans maken op een ereplaats. Er zullen enkele grote namen (onder wie Wout van Aert en Tadej Pogacar, red.) aan de start staan, maar als ik mijn resultaten van de Vuelta van 2021 kan evenaren, zal ik tevreden zijn.”

Openingsweekend doel

Ook tijdens het komende voorjaar wil Allegaert zich in beeld rijden. “Vorig jaar werd ik 12de en 13de in het Vlaams openingsweekend. Er zat zelfs nog meer in, dus mik ik ook dit seizoen op de Omloop en Kuurne. Ook in de wedstrijden in de maand maart, zoals de GP Claude Criquielion, de GP Monseré, Nokere Koerse en de GP Denain, de koersen waarin ik prijs kan rijden, wil ik goed zijn. De echte topklassiekers zijn te hoog gegrepen voor mij, besef ik intussen. De toppers rijden te snel. Soms is koers heel simpel, maar ik ben tevreden met wat ik kan. Als belofte won ik in drie jaar tijd één keer. Als prof heb ik ook al één keer gewonnen en behaalde ik enkele mooie resultaten. Die tweede plek in de Tro-Bro-Léon (in 2021, red.) blijft wel jammer. Het scheelde maar een millimeter, maar hij staat wel niet op mijn palmares. Het was dus een dure millimeter. (grijnst) Ook de Omloop van het Hageland, net als de Tro-Bro-Léon een semiklassieker met veel offroadstroken, staat opnieuw op mijn verlanglijstje”, besluit de Rumbekenaar, die bij Cofidis getraind wordt door Vincent Terrier. (Tom Vandenbussche)