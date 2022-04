Philipsen verliest leiderstrui in Turkije, Harm Vanhoucke vierde in klassement

Eduardo Sepulveda heeft woensdag de vierde etappe in de Ronde van Turkije (2.Pro) gewonnen. De Argentijn soleerde op de slotklim naar de zege. Patrick Bevin won de sprint om plek twee voor Harm Vanhoucke. Jasper Philipsen verliest z’n leiderstrui. Sepulveda is ook de nieuwe leider.

Drie dagen waren de sprinters aan zet in de Ronde van Turkije, woensdag kregen de klimmers hun kans. Na een vlakke aanloop wachtte immers de slotklim van 14,2 km aan 7% naar Manisa.

Net voorbij de voet van de slotklim werd met Simone Bevilacqua de laatste vroege vluchter van een kopgroep van acht opgeraapt. Dat was het sein voor sprinters Caleb Ewan en Jasper De Buyst om hun kopman voor het klassement, Harm Vanhoucke, in stelling te brengen.

Eerst mende de Australiër het peloton, De Buyst deed de langste beurt en dunde het peloton als een ware berggeit stevig uit. Pas op 9,4 km van de finish volgde de eerste aanval. Nicoles Edet opende voor kopman Nairo Quintana, Vanhoucke counterde meteen.

Een kilometer later probeerde de Fransman van Arkea-Samsic het nog een keer, nu dichtte Patrick Bevin het kloofje. Intussen was het groepje favorieten tot 13 stuks uitgedund, Henri Vandenabeele en Harm Vanhoucke waren de landgenoten van dienst vooraan.

Harm Vanhoucke en Henri Vandenabeele in top 10

Op 8 km van de aankomst was het dan de beurt aan Nairo Quintana zelf. Jay Vine, tweede vorig jaar in het klassement, counterde gevat en bracht iedereen terug. Een nieuwe aanval van de Colombiaan 500 meter verder leidde evenmin tot succes.

Daarna viel het even stil waarna Bevin en Vine hun kans waagden, ook zij raakten niet weg. Met zeven renners trokken we de laatste 4,5 km in. Sepulveda maakte van een gemakkelijk lopend stuk gebruik om weg te sluipen. De favorieten keken naar elkaar en de Argentijn soleerde naar de zege.

Na nog enkele speldenprikjes in het slot zouden de favorieten sprinten om de tweede plek. In die sprint toonde Patrick Bevin zijn snelle benen, voor Harm Vanhoucke. Sepulveda is ook de nieuwe leider met 14 seconden voorsprong op Patrick Bevin. Jay Vine is derde op 25 tellen, Harm Vanhoucke vierde op 37 seconden. Henri Vandenabeele is tiende op 1:12.