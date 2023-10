Pervijzenaar Jelle Vermoote (22) versiert tweejarig profcontract bij Bingoal WB: “Ik hou van de voorjaarsklassiekers”

Jelle Vermoote maakt in 2024 de overstap van Circus-ReUz-Technord naar Bingoal WB. Bij de Belgische pro-continentale formatie tekent de laatstejaarsbelofte voor twee jaar.

Jelle Vermoote komt uit de Diksmuidse deelgemeente Pervijze reed dit jaar bij de opleidingsploeg Circus-ReUz-Technord. Voordien reed hij drie jaar bij Acrog-Tormans. “Bij Circus-ReUz-Technord kon ik een mooi programma afwerken en werden we behandeld als profs. Nu was het mijn doel om als laatstejaarsbelofte mijn profdroom waar te maken. Naar de World Tour-ploeg van Intermarché-Circus-Wanty doorstromen was het niet mogelijk, ze vonden dat ik nog een tussenstap nodig had op het pro-continentale niveau.”

Twee jaar Bingoal WB

Uiteindelijk bood Bingoal WB – in de herkenbare fluogele outfit – hem een mooie kans. “Ik kon meteen voor twee jaar tekenen. Welk programma ik zal rijden? Dat valt nog af te wachten, maar ik kijk wel uit naar de voorjaarsklassiekers. Ik denk dat ik wel gemaakt voor het eendagswerk. Zo zou ik graag Gent-Wevelgem rijden in eigen streek en verder denk ik dat koersen zoals de Brabantse Pijl mijn ding zijn. Het is nu vooral belangrijk dat ik me kan blijven ontwikkelen als coureur. Ik ken nog niet veel ploegmakkers, maar ik kijk hard uit naar deze nieuwe omgeving.”

Top tien op BK

Jelle geeft zijn seizoen 7,5 op 10. “Het begon allemaal veelbelovend, maar ik moest ook vaak in dienst rijden en dan bleven de uitslagen uit. Ik besefte echter dat er uitslagen nodig waren om me in de kijker te rijden. Dat deed ik onder meer in de Ronde van Namen en Ronde van Luik. Op het BK U23 werd ik achtste. Een overwinning bleef uit, maar ik heb mijn ding kunnen doen dit jaar.”

Riem eraf

Onlangs mocht Jelle ook deelnemen aan het EK. “Daar heb ik gewerkt voor sprinter Gianluca Pollefliet, die elfde werd. Na het EK reed ik nog de GP Jules Vanhevel in Ichtegem, waar ploegmaat Jasper Dejaegher won. Nu is het tijd om de riem eraf te halen. Het is een lang seizoen geweest, want ik was al bezig van november toen ik enkele crossen reed. Dit jaar zal ik normaal gezien niet in het veld rijden.”