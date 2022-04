Pedersen bevestigt bloedvorm met tweede ritzege in Omloop van de Sarthe

Mads Pedersen heeft een tweede ritzege beet in de 68ste Omloop van de Sarthe (cat. 2.1). In de derde etappe sprintte de Deen van Trek-Segafredo donderdag na 176,5 kilometer in Sablé-sur-Sarthe naar de winst, voor de Fransman Kevin Vauquelin en de Brit Mark Cavendish.

Eerder won Pedersen ook al de openingsrit. Woensdag eindigde hij als tweede, na de Nederlander Olav Kooij. Met zijn tweede ritzege verstevigde de 26-jarige Deen zijn leidersplaats.

Vroege vlucht

De derde etappe was er opnieuw één voor de rappe mannen in de Franse rittenkoers, al probeerden Georg Steinhauser, Tony Hurel, Andrii Ponomar, Laurent Pichon en Emiel Vermeulen daar een stokje voor te steken met een vroege vlucht.

Groupama-FDJ en Trek-Segafredo hadden het niet onder de markt om de controle te houden in het peloton, het felle regenweer hielp ook niet echt en op 10 kilometer reden de zes vluchters nog altijd voorop.

Tim Declercq

Steinhauser besliste daarop te versnellen en liet zijn metgezellen achter. Pas in de slotkilometer werd hij gegrepen waarna Vauquelin het probeerde met een late uitval. De Fransman leek het te gaan halen, maar net voor de streep werd hij voorbijgesneld door Pedersen.

Tim Declercq kwam donderdag niet meer aan de start. Declercq voelde zich opnieuw niet zo goed en zal extra rusten voor zijn deelname aan Parijs-Roubaix, op zondag 17 april.