Patrick Lefevere probeert personeel in mail gerust te stellen na fusieberichten

Patrick Lefevere, de CEO van Soudal Quick-Step, heeft zich maandag in een mail rechtstreeks tot zijn personeel gericht. De mail kwam in handen van het Britse wielerkanaal Global Cycling Network (GCN). Lefevere verontschuldigde zich in het uitgelekte bericht voor de onrust die zondag ontstond, nadat bekendraakte dat er fusiegesprekken liepen tussen Soudal Quick-Step en het Nederlandse Jumbo-Visma.

Wielerwebsite WielerFlits bracht zondagavond het nieuws naar buiten dat er al sinds medio juli gesprekken zouden lopen tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. Volgens ingewijden zou het een kwestie van tijd zijn voordat de fusie wordt beklonken.

Onzekerheid

“Ik stuur jullie deze mail na de berichten in de media die jullie hebben zien verschijnen”, begon Lefevere zijn mail. Hij verwees in het bericht geen enkele keer naar Jumbo-Visma.

“Ik ben er zeker van dat de berichten voor onzekerheid hebben gezorgd en daar wil ik me voor excuseren. Er zijn de voorbije maanden met verschillende partijen gesprekken gevoerd. Ik heb me altijd opengesteld voor alle partijen die wilden investeren in ons team. Momenteel zijn er geen concrete projecten of plannen. Als dat verandert, dan worden jullie daarvan op de hoogte gesteld.”

Lefevere eindigde met de vraag om de brief privé te houden. Dat blijkt niet gelukt te zijn.