Paraplu’s in Ieper voor de start van Gent-Wevelgem

In Ieper is de wielerklassieker Gent-Wevelgem gestart in de gietende regen. Verkleumde toeschouwers volgden de teampresentatie onder de paraplu maar genoten toch met veel plezier van het aangeboden spektakel op het podium voor de Ieperse Lakenhallen.

“Wout Van Aert, dat is ook geen lelijke vent hé,” vertelt Ellen Vanlerberghe, hier met vriendinnen uit Waregem op weekend. De dames uit Waregem hadden goed één jaar geleden een weekendje Ieper geboekt. “Toen hadden we geen idee dat dit op de dag van Gent-Wevelgem zou zijn. Maar het is mooi meegenomen en meteen een goede voorbereiding op woensdag wanneer bij ons Dwars door Vlaanderen aankomt.”

Ruben Apers

Opmerkelijk ook aan de start: het kartonnen bordje van Maxime Bruneel uit Ieper. “Ik studeer sportmanagement in Brugge. Toen daar deze week de klassieker Brugge-De Panne startte heb ik op de startlijst lukraak een naam gekozen om te supporteren. Het werd Ruben Apers. Het zal voor de rest van het seizoen Ruben Apers blijven, ook tijdens de komende Paris-Roubaix.”

Vanuit Elverdinge zakten dan weer de vrienden van Jens Keukeleire af naar de start in Ieper. “Jens start hier vandaag niet maar we blijven vrienden natuurlijk,” weet Tom Develter, die voor de groep het dagprogramma uitstippelde. “We rijden de Westhoek rond en eindigen op de Baneberg. Tot de dames er gepasseerd zijn. Er is de laatste jaren een positieve evolutie in het dameswielrennen en de aandacht verdienen ze dan ook tenvolle.”

Ieper Fietst

Gent-Wevelgem is de laatste jaren uitgegroeid tot een wielerhoogdag in Ieper met 7 verschillende wedstrijden. Twee daarvan worden medegeorganiseerd door de Koninklijke Ypersche Wielerclub: de Kattekoers en de GP Noyelle. Ondertussen paste de organisatie hun naam aan naar Ieper Fietst. “We denken dat een modernere naam zeker een nieuw publiek zal aanspreken,” vertelt Steph Lernout. “Voor onze derde wielerwedstrijd van dit jaar, La Route des Géants, nodigen we een peloton van ondernemers uit om vooraf over hetzelfde parcours te fietsen en vooral te netwerken. Coureur Entrepreneur zo heet ons nieuw initiatief.”

De start van de wielerklassieker was andermaal onder de Menenpoort, waar doedelzakspeler Gil Vermeulen, geboren Zonnebekenaar en nu woonachtig in Lichtervelde, de wedstrijd op gang speelde. Hij koos voor een ingekorte versie van ‘Flowers of the Forest’ en dit als eerbetoon aan de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. “Zelf ben ik helemaal geen wielerliefhebber. En om eerlijk te zijn, ik mocht dan op een armlengte van de renners staan, ik herkende niemand. Nee, ook Wout Van Aert niet.”