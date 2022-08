Papa Vermeersch: “Gianni kan een rit winnen in de Vuelta”

Gianni Vermeersch heeft nog niet veel geluk gehad dit seizoen. Hij was klaar om hoge toppen te scheren in de Strade Bianche, maar een valpartij gooide roet in het eten. Ook de rest van het voorjaar viel daarna wat tegen. In de Vuelta hoopt hij zijn seizoen te redden. Zijn vader, Stefaan Vermeersch, gelooft in een ritzege.

Voorlopig is de Vuelta van Alpecin-Deceuninck nog geen groot succes gebleken. Belgisch kampioen Tim Merlier moest in Nederland tot tweemaal toe zijn meerdere erkennen in de Ier Sam Bennett. Maar de Vuelta is nog lang en met Robert Stannard, Jay Vine en West-Vlamingen Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch hebben ze nog heel wat potentiële rittenkapers binnen hun rangen. Vooral Gianni Vermeersch vindt enkele aankomsten terug die hem op het lijf geschreven zijn. “Gianni kan een rit winnen”, aldus Stefaan Vermeersch. “Ik heb op hem ingepraat. Als Jelle Wallays een etappe kan winnen, moet Gianni dat toch ook kunnen. Gianni is snel aan de meet en kan een bergje over. Ik geloof erin.”

Tegenslag

Vorig seizoen maakte de Klerkenaar enorm veel indruk. De 29-jarige Vermeersch reed in iedere voorjaarsklassieker de finale en eindigde onder meer zevende in de Ronde van Vlaanderen en negende in de E3 Saxo Bank Classic. Dit jaar was pech de boosdoener. In de Strade Bianche verscheen hij – door de afwezigheid van Mathieu van der Poel – als kopman aan de start, maar een nodige dosis tegenslag zorgde ervoor dat hij heel het voorjaar achter de feiten aanreed. “In de Strade was hij in topvorm, maar hij ging net als Alaphilippe en Benoot hard tegen de grond. Nadien heeft hij de Tirreno nog gereden en dat mocht Gianni eigenlijk niet gedaan hebben. Hij wou die rittenkoers tegen beter weten in uitrijden om in Milaan-Sanremo mee te spelen voor de prijzen, maar daar heeft hij te veel met zijn kracht gewoekerd en werd hij ziek.”

Na een moeilijk voorjaar leek Vermeersch met een ritoverwinning in de Vierdaagse van Duinkerke klaar om in de Ronde van België een Tourselectie af te dwingen, maar het mocht opnieuw niet baten. “Toen was hij echt super goed. Gianni was extreem gemotiveerd, maar helaas werd hij andermaal ziek. Je kan daar weinig aan doen, maar het is natuurlijk immens frustrerend. Met een Tourselectie was hij evenwel totaal niet bezig. Gianni wou gewoon tonen dat hij nog steeds een steengoed renner is.”

Deelname WK

Als Vermeersch zijn vorm van vorig jaar kan terugvinden, heeft hij altijd zijn plaats op het wereldkampioenschap in Australië. “Dat wordt moeilijk”, weet Stefaan. “Het is de mooiste wedstrijd van het jaar en daarom hoop ik er stiekem wel op. Maar er zijn volgens mij al vier certitudes: Van Aert, Evenepoel, Stuyven en Lampaert zullen er altijd bij zijn. Als de Vuelta plots super goed verloopt, kan Gianni misschien wel meegaan naar Australië. Vorig jaar hadden we er meer op gehoopt. Na zijn uitstekend seizoen verdiende hij dat volgens mij, maar Sven (Vanthourenhout, red.) besloot om hem thuis te laten. Dat was enorm jammer, want een WK in eigen land is toch wel uniek. Dat hij een ploegmaat is van Mathieu van der Poel, heeft geen rol van betekenis gespeeld. Sven weet dat Gianni altijd voor zijn land zou rijden.”