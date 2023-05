Oudenburgse fanclub R.EV 1703 ontgoocheld maar vol lof over Remco

Dat de Oudenburgse supporters van Remco Evenepoel zwaar ontgoocheld zijn door de opgave van hun favoriet in de Giro door ziekte, steken ze niet onder stoelen of banken.

“Remco was zo goed bezig en de kans om deze Giro te winnen was reëel”, zucht voorzitter Patrick Huyghe. “Hij was in Italië alweer geschiedenis aan het schrijven. Hij had hier maanden naartoe gewerkt, er alles voor gedaan en hij was in super vorm. Daardoor is de weerstand kleiner en ook rapper vatbaar om ziek te worden. Dat zie je bij veel atleten in topvorm.”

“Remco reed nochtans heel sterk. En zondag nog de tijdrit winnen, ondanks al ziek te zijn. Je moet het maar doen. Die Covid kon op geen slechter moment komen. Het begon allemaal zo mooi”, zegt Patrick. “Nu komt het er op aan om eerst uit te zieken en dan te focussen op nieuwe doelstellingen. Hij heeft alvast bewezen dat hij het kan.”

“Daarom mag hij heel trots zijn op wat hij in de eerste ritten presteerde en dat zijn wij als fanclub ook. En ja, het is beter te moeten stoppen door Covid dan door een zware val.”