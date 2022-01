Organisatoren Kuurne-Brussel-Kuurne onthullen parcours en hopen op toeschouwers en vips

De organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne volgen de beslissingen van het Overlegcomité op de voet. Zij hopen alvast dat ze op zondag 27 februari hun 74ste editie kunnen organiseren met publiek en bovenal met vips. De wedstrijd heeft sowieso plaats, maar natuurlijk rekent het organisatiecomité op extra inkomsten van de geldschieters.

“Wij hebben geen glazen bol. We kunnen niet vooruitblikken. Door de jaren heen hebben we wel leren schakelen en daarom hebben we enkele alternatieven achter de hand. Vraag is hoe de horecamaatregelen er binnenkort zullen uitzien. Mogen we terug enkele honderden vips samenbrengen, dan gaan we dat zeker doen. Maar daar kunnen wij nu nog geen uitsluitsel over geven”, meldt voorzitter Geert Penez.

In 2020 had de wedstrijd nog plaats in vol ornaat. “Wij hadden toen wel al her en der alcoholgels voorzien. Enkele dagen na onze koers ging het land echter op slot. In 2021 moesten wij organiseren zonder publiek. Dat lukte ons. Als dat op 27 februari nog moet, dan doen we dat. Feit is wel dat we geen grote viptent aan onze start- of finishlocatie gaan plaatsen. Zoals het er nu naar uitziet, zouden er versoepelingen op komst zijn. Ons niet gelaten. Wij willen van onze koers een groots feest maken. Daarvoor doen we het toch.”

Op de aankondigingsaffiche prijkt Julien Vermote met de leuze ‘Get ready for the weekend’. “Wij maken er ook een tweedaagse van. Op zaterdag is er onze cyclo-editie. Daags nadien volgt de apotheose. Hopelijk kunnen we onze 74e editie plaats laten hebben met publiek en een beperkt viparrangement. En vergeet ook onze juniorenkoers niet op 27 februari. Die is de eerste in zijn reeks op de internationale kalender en op de erelijst prijken daar de namen van onder meer Remco Evenepoel en Geraint Thomas.”

Geen Oude Kwaremont

Dinsdag onthulden de organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne op de Hotondberg hun 74ste editie van zondag 27 februari.

Het parcours werd deels hertekend. De beklimming van de Oude Kwaremont, die normaal gezien in volle finale zat, werd geschrapt. Er komt nu een lus in het Waalse Pays des Collines met daarbij de passages op de Hameau des Papins, Le Bourliquet en de Mont Saint Laurent. De plaatselijke ronde in Kuurne werd ingekort. Kuurne-Brussel-Kuurne is de afsluiter van het tweeluik van het Belgische openingsweekend.

“Het nieuwe parcours geeft de aanvallers, maar ook de sprinters een kans op zege in Kuurne. Onze Kuurne-Brussel-Kuurne was voorheen al onvoorspelbaar en steeds spannend. Wel, ik denk dat het nu nog iets onvoorspelbaarder zal zijn. Aan spanning zal het ook nu weer niet ontbreken”, stelde Jos Callens van het organiserende comité op de persvoorstelling van de 74ste editie.

Zeventien teams

“Wij doen via de Tiegemberg, onze eerste helling van 13 in totaal, de Zwalmstreek aan met de Katteberg, Boembeek, Bossenaastraat, Berg Ten Houte en La Houppe. Daarna zakken we af naar het Pays des Collines. Een nieuwigheid in onze koers. Daar doen we het drieluik Hameau des Papins, Le Bourliquet en Mont Saint Laurent aan. De Kruisberg, Hotond, Knokteberg en Kluisberg sluiten het geheel af. Wij maken de lus in Wallonië deels ook uit veiligheidsoverweging. Wel schrapten we de beklimming van de Oude Kwaremont. Ongeveer iedere koers doet die aan, onze wedstrijd is pittig genoeg en daarom laten we die bult eruit”, vervolgt Jos Callens.

Zeventien WorldTour-teams komen aan de start in Kuurne. “De start- is ook de aankomstplaats. Het kan maar zo simpel zijn. Tussen beide punten ligt wel 195 kilometer. Wij wisten zeventien WorldTeams te strikken voor Kuurne-Brussel-Kuurne. We zitten dus aan ons maximumaantal ploegen van die ranking voor een 1.Pro-koers. Enkel Astana ontbreekt. Wat betreft de ProTeams krijgen we Alpecin-Fenix, Bingoal-Pauwels Sauces, Sport Vlaanderen-Baloise, Arkéa-Samsic, Totalenergies, B&B Hotels-KTM, UNO-X Pro en Human Powered Health aan de start”, stelt koersdirecteur Peter Debaveye.

Veiligheidsboek

De plaatselijke ronde in en rond Kuurne werd kleiner gemaakt. “Die omloop is gereduceerd tot 12,6 kilometer. We laten het centrum van Kortrijk daarin links liggen. We kunnen zo over brede, en dus ook veilige wegen, richting Kuurne rijden. Veiligheid is erg belangrijk voor ons. Daarom ook hebben we dit jaar opnieuw een stevig veiligheidsboek samengesteld”, meldt voorzitter van het organisatiecomité, Geert Penez.