Organisatie E3 Saxo Classic stelt nieuwe banner voor: “Niet voor papcoureurs”

Voor een keer is de banner van E3 Saxo Harelbeke op het eerste zicht ‘braaf’ met de noemer ‘E3 is niet voor papcoureurs’.

Jacques Coussens, de trekker van de banners, doet een exclusieve banner uit de doeken. Die toont vier papflessen. Daarop staan de namen van de belangrijkste hellingen. Daarnaast prijkt een fles champagne. “Het is eenvoudig, we willen gewoon ons parcours illustreren. Het is vroeger nooit de bedoeling geweest te provoceren, wel een ludieke manier onze datum voorstellen”, aldus Jacques Coussens. “Het is niet zo gemakkelijk een banner te ontwerpen. Sinds de banner met de hand van Sagan, die in de billen van een vrouw kneep, is er wel wat controverse gekomen. De banner nu wil het spektakel aankaarten: moeilijke koers, moeilijke hellingen en een apotheose met spektakel, meer moet dat niet zijn. Soms zoeken we de grens op, soms zijn we braver.”

Opvallend is dat alle media, VTM, HLN en VRT Sporza de wedstrijd live verslaan. Het belooft een topeditie te worden met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in Harelbeke voor het eerst dit voorjaar. De koers omvat 17 hellingen, waarvan 16 in de laatste 100 kilometer. Dat belooft dus. Het hele parcours is 208 kilometer lang en omvat naast de 17 beklimmingen ook 13 kilometer aan kasseistroken en 2800 meter aan hoogtemeters. Op de dag van de koers zal er ook weer een groot reuzenrad ronddraaien: het ‘E3 Saxo Sollicitatiewiel’ waar korte sollicitatiegesprekken kunnen gedaan worden.

De 67ste editie van de E3 Saxo Classic vindt dit jaar op vrijdag 28 maart plaats. Vorig jaar won Mathieu van der Poel na een lange solo voor Jasper Stuyven en Wout van Aert.