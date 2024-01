Opnieuw moet organisatie E3 Saxo Classic door het stof, cartoonist valt uit de lucht: “Had hetze niet verwacht”

De organisatie van de E3 Saxo Classic heeft op sociale media kritiek gekregen voor een cartoon die het ter promotie van haar wedstrijd online gezet had. Volgens sommige reacties was de cartoon homofoob. De organisatie heeft de cartoon ondertussen verwijderd en haar excuses aangeboden. “We wilden niemand aanvallen”, klinkt het.

Wout van Aert die zonder zadel over de eindmeet rijdt – naar analogie naar zijn overwinning in de veldrit van Benidorm afgelopen weekend, waar Van Aert na een val in de laatste ronde zonder zadel over de finish kwam – en een groep mensen uit de LGBTQ-gemeenschap die laaiend enthousiast zijn, maar niet doordat Van Aert op de zadelstang moet zitten, maar omdat met wereldkampioen Mathieu van der Poel de drager van de regenboogtrui aan de start zal staan van de E3 Saxo Classic.

Dat is de insteek van de cartoon van de hand van Bart Vantieghem die de organisatie van de E3 Saxo Classic maandagavond op X, het voormalige Twitter, postte. Die cartoon viel evenwel niet bij iedereen in goede aarde, waarna de organisatie van de E3 de cartoon offline haalde en zich in een nieuwe post excuseerde. “Als E3 Saxo Classic willen we ons excuseren voor de cartoon die we dinsdag lanceerden. We wilden hier zeker niemand mee aanvallen. We hebben de cartoon verkeerd beoordeeld en zullen hier zeker intern over discussiëren.”

As E3 Saxo Classic, we would like to apologize for the cartoon we launched yesterday.

We certainly didn't want to offend anyone here.



We misjudged the cartoon.

We will certainly discuss this internally.



Our sincere apologies#e3saxoclassic — E3 Saxo Classic (@E3SaxoClassic) January 23, 2024



Cartoonist Bart Vantieghem viel dinsdagmorgen uit de lucht over de hetze. “Ik had nog niet gezien dat de cartoon verwijderd was”, vertelt hij. Vantieghem begrijpt evenwel dat de cartoon op het eerste zicht vragen kan oproepen. “Als je enkel de eerste laag, de koptekst, van de cartoon bekijkt, dan is het een debiele clichémop over holebi’s. Maar de grap zit natuurlijk in de tekstballon. Het gaat om het antwoord van die LGBTQ-supporters dat de lezer een andere kant opduwt . Ik kan begrijpen dat mensen bij de eerste oogopslag aanstoot nemen aan de cartoon. Maar lees hem dan toch helemaal voor je achter je klavier kruipt om een reactie te typen.”

“Als je niet verder kijkt naar de tweede laag en enkel naar de eerste laag van de cartoon kijkt, heb je hem gewoon niet gesnapt”

“Of ik het begrijp dat de organisatie de cartoon offline gehaald heeft? Goh, het is nu het vierde jaar dat ik in aanloop naar de wedstrijd een tiental spotprenten maak voor de E3 Saxo Classic en ooit is er wel eens een cartoon over Putin geweigerd, maar voor het overige waren ze bij de organisatie altijd heel enthousiast. Ook nu vonden ze hem in eerste instantie zalig. Ze hebben bij de E3 Saxo Classic trouwens een traditie wat betreft controversiële affiches. Maar dat de organisatie die beslissing nu genomen heeft om die cartoon te verwijderen is uiteindelijk hun goed recht.”

Niet gesnapt

Vantieghem postte de cartoon ook op zijn eigen kanalen. Hij is evenwel niet meteen van plan om die daar te verwijderen. “Ik ga mezelf als cartoonist natuurlijk niet gaan censureren. Op mijn eigen kanalen hebben er ook twee mensen gereageerd die zelf deel uitmaken van de holebi-gemeenschap en zij vinden de cartoon geweldig. Ik blijf er dus bij: als je niet verder kijkt naar de tweede laag en enkel naar de eerste laag kijkt, heb je de cartoon gewoon niet gesnapt.”

Reputatie

Het is overigens niet de eerste keer dat een campagne van de E3 Saxo Classic stof doet opwaaien. In het verleden kreeg de organisatie namelijk ook al kritiek op affiches, die vrouwonvriendelijk zouden zijn.

