Opnieuw een WK voor sprinters in West-Vlaanderen

Vrijdag was er al het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp en woensdag wacht met de 75ste editie van de Omloop van het Houtland in Lichtervelde opnieuw een officieus WK voor sprinters. Met maar liefst negen teams uit de WorldTour en een pak topsprinters aan de start mag de UCI 1.1-wedstrijd op West-Vlaamse bodem zich dit jaar gerust het officieuze WK voor sprinters noemen. “We kunnen niet anders dan heel content zijn”, vertelt voorzitter Wouter Donck.

De lijst met grote namen, die komende woensdag naar de nieuwe startplaats in Eernegem komen afgezakt, is haast eindeloos. Lotto-Soudal stuurt naast Victor Campenaerts en Florian Vermeersch topsprinters Arnaud De Lie en zelfs Caleb Ewan naar onze provincie. “Een ploeg om de broodnodige UCI-punten te sprokkelen”, is Wouter Donck duidelijk. Jumbo-Visma stuurt niet zijn beste team naar onze contreien, maar met de Nederlandse kampioen van vorig jaar (Timo Roosen) en dit jaar (Pascal Eenkhoorn) is dit sowieso een ploeg die in het oog zal springen. Met Bora-Hansgrohe heeft Donck dan weer een financieel akkoord om Sam Bennett aan de start te krijgen. “Maar door corona moest hij vroegtijdig de Vuelta verlaten. Hopelijk raakt dat probleem tegen dan opgelost, maar sowieso maakt ook Jordi Meeus deel uit van hun selectie.”

Bij Team BikeExchange-Jayco moet Dylan Groenewegen UCI-punten in Lichtervelde komen sprokkelen. Israel-Premier Tech stuurt dan weer Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck. Naast Team DSM is vooral de aanwezigheid van het Spaanse Movistar opmerkelijk te noemen. “Dat team komt normaal enkel naar België voor de Ronde van Vlaanderen en de BinckBank Tour. Het is dus uitzonderlijk dat die ploeg in Lichtervelde is. En met Garcia Cortina, Erviti en Aranburu brengen ze dan ook nog eens een sterk geheel aan de start”, is Donck tevreden.

Naast enkele sterke procontinentale ploegen, zoals TotalEnergies en Arkéa Samsic, springt ook de aanwezigheid van Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty Gobert in het oog. “Bij Alpecin verwacht ik, naast de deelname van enkele renners uit de streek zoals Guillaume Van Keirsbulck, een deelname van Jasper Philipsen, al staat hij momenteel nog als eerste reserve aangemeld. En wie weet komt ook Tim Merlier nog naar onze koers. Sinds zijn Belgische titel in Middelkerke koerste hij nog niet in België. Afwachten… Bij Intermarché zie ik Tom Devriendt, Baptiste Planckaert, Boy van Poppel, Gerben Thijssen en Taco van der Hoorn staan. Een stevig ploegje dus.”

Quick-Step Alpha Vinyl ontbreekt

Ontbreekt: dé West-Vlaamse ploeg bij uitstek. Quick-Step Alpha Vinyl dus. Al sinds 2015 zelfs. En dat vinden ze in Lichtervelde niet zo fijn. “Er is nochtans geen enkele ruzie of misverstand met Patrick Lefevere”, benadrukt Donck. “Vorig jaar zei hij dat we te laat contact hadden opgenomen. Dit jaar hebben we dat al in januari gedaan en we hadden ook wel wat budget. Maar toen we bij de makelaars en Cycling Service (een bedrijf uit Nederland dat zowat alle startcontracten in de wielersport onderhandelt, red.) kregen we als antwoord dat de agenda te druk is. Jammer, zeker als West-Vlaamse ploeg. Voor mij is het een groot mysterie. De dag erna starten zijn renners wel in de Textielprijs in Vichte. Dat maakt het nog vreemder. Als ik zou weten wat het probleem is, kunnen we eraan werken. Maar we weten het dus niet.”