“Op het einde heeft de koers mij alles ontnomen”: Tom Devriendt (33) stopt als profrenner na lijdensweg door ziekte van Crohn

Begin 2024 werd bij profwielrenner Tom Devriendt de ziekte van Crohn vastgesteld, een chronische ontstekingsziekte aan de darm. Nu, na tien jaar in het profpeloton, kapt de 33-jarige Otegemnaar die in Veurne opgroeide ermee. “Op dit moment heb ik echt geen zin meer om zelfs maar een uur op mijn fiets te kruipen.”

Tom Devriendt mag gerust trots terugkijken op zijn profcarrière, die in 2015 begon bij Wanty-Groupe Gobert. Zijn palmares oogt op het eerste vooral uiterst wisselvallig, maar wanneer Devriendt op volle kracht kon koersen, was hij tot veel in staat. In 2017 won hij de Omloop van het Houtland in Lichtervelde en twee jaar later boekte hij een ritzege in de Ronde van Oostenrijk. Tijdens de Ronde van Vlaanderen 2018 reed Devriendt kilometerslang op kop en rondde hij zelfs als eerste de top van de mythische Koppenberg. Daarnaast stond hij op het podium van (Belgische) semiklassiekers als de GP Cerami (derde in 2015), Binche-Chimay-Binche (derde in 2017), Omloop Eurometropool (derde in 2017) en de GP La Marseillaise (derde in 2020). Maar zijn meest opvallende prestatie was uiteraard de vierde plaats in Parijs-Roubaix 2022. Op de legendarische piste sprintte Devriendt met Wout van Aert, Matej Mohoric en Stefan Küng voor de tweede plaats achter de ontsnapte Dylan van Baarle.

48 koersen in twee jaar

Wat de voorbije twee jaar volgde, was echter kommer en kwel. In 2023 en 2024 kwam Devriendt als renner van Q36.5 Pro Cycling Team aan amper 48 wedstrijddagen. Het voorbije seizoen waren dat er zelfs maar acht. Na een lange zoektocht naar de oorzaak van de gezondheidsproblemen kwam er begin 2024 een antwoord uit de bus: de ziekte van Crohn. Op 23 augustus, bijna vijf minuten na zijn voorlaatste wedstrijd (de Ronde van Vlaanderen) verscheen Devriendt in Overijse nog aan de start van de Druivenkoers, maar haalde hij het einde niet. Het waren zijn allerlaatste kilometers als profrenner.

“Ik sport nu nog wel, maar niet veel meer”, vertelt Devriendt. “Ik beperk me tot lopen. Fietsen is er sinds september niet meer van gekomen. Ik ga eerlijk zijn: het laatste jaar ben ik serieus gedegouteerd door de wielersport. Zelfs nu is dat nog zo. Ik heb op dit moment echt geen zin om nog een uur te gaan fietsen. Misschien komt die goesting nog wel terug, maar feit is dat mijn lichaam echt niet meer in staat is om te presteren. Ik ben nu een veel gelukkigere persoon sinds ik de knoop heb doorgehakt. Er zijn nog zoveel meer mooie dingen in het leven. Binnenkort begin ik met iets nieuws. Veel kan ik er nog niet over zeggen, omdat het allemaal nog niet 100 procent vaststaat. Het gaat om een gewone job die niets met sport te maken heeft.”

“Het laatste jaar ben ik toch wel serieus gedegouteerd door de koers”

Sowieso had er voor Devriendt geen contractverlenging bij zijn huidige ploeg ingezeten. “Logisch natuurlijk. Het is niet dat ik een contractvoorstel naast me heb neergelegd en per se wilde blijven koersen. Sowieso zouden we in 2025 niet meer samenwerken. Ik heb het voorbije seizoen amper gekoerst en amper op mijn fiets gezeten. Feit is dat ik mijn gezondheidsproblemen veel beter onder controle heb sinds ik met intensieve inspanningen gestopt ben. Dat is de hoofdreden waarom ik wilde stoppen met koersen. Zelfs als ik van andere ploegen een voorstel had gekregen, zou ik daar niet op ingegaan zijn. Ik wist al heel vroeg in 2024 dat dit mijn allerlaatste seizoen in het profpeloton ging zijn.”

Soms wekenlang in bed

Devriendt heeft veel uiteenlopende interesses, maar in welke richting zijn toekomst zal uitgaan, weet hij zelf nog niet. “Voor mij is dat momenteel dus een zoektocht, maar sowieso ben ik blij dat ik uit de wielerwereld kan verdwijnen. Ik had enorm veel fysieke problemen. Stress? Vooral 2023 was heel moeilijk, omdat ik niet wist wat er scheelde. Ik hoopte toen nog dat het tij zou keren, maar dit jaar wist ik na de voorjaarsklassiekers dat mijn verhaal als wielrenner voorbij was. Koersen is niet bevorderlijk geweest voor mijn problematiek. Soms lag ik wekenlang in mijn bed.”

Devriendt, die in Veurne opgroeide maar al vele jaren in Otegem woont, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn wielercarrière. “Al die jaren als jeugd- en profrenner hebben mij gevormd. Logisch, ik heb in mijn leven vooral dat gedaan. De koers heeft mij veel gebracht. Het heeft mij ook alles gegeven, maar op het einde heeft het mij ook alles ontnomen”, besluit Tom Devriendt.