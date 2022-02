Op dit moment is het beter om even geduldig te zijn

Dat was het dan, het Vlaamse openingsweekend met zeges voor Wout van Aert in de Omloop en Fabio Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Geen hoogstaande opener voor onze West-Vlaamse profs. Alleen Yves Lampaert en Patrick Lefevere mochten een beetje juichen na de triomf van hun Nederlandse topsprinter in de Brugsesteenweg, terwijl Jordi Warlop met een 25ste plaats in de sprint in Kuurne de beste uitslag liet optekenen.

Paniek moet er nog niet meteen zijn, want uiteindelijk is en blijft het openingsweekend maar het openingsweekend. Nu pieken had willen zeggen dat je het in deze twee koersen had moeten waarmaken, terwijl er straks, vanaf eind maart, meer mogelijkheden komen. Anderzijds: wat je al hebt, kunnen ze niet meer afnemen en zo eindeloos zijn de winstkansen in het voorjaar nu ook niet. Pieken naar je beste vorm is altijd een dubbeltje op zijn kant.

Iedereen heeft het gezien en iedereen heeft het de voorbije week ook herhaaldelijk gezegd: wat Lampie in de Ronde van de Algarve vooral bergop liet zien, heeft indruk nagelaten. Veel indruk. Zowel in als buiten het peloton.

Yves Lampaert kwam er zaterdag in de Omloop niet aan te pas. Dat moeten we geen drama noemen. Integendeel. Iedereen heeft het gezien en iedereen heeft het de voorbije week ook herhaaldelijk gezegd: wat Lampie in de Ronde van de Algarve vooral bergop liet zien, heeft indruk nagelaten. Veel indruk. Zowel in als buiten het peloton. Wat we in november al zagen, is nu ook in koers duidelijk geworden. Ons West-Vlaams boegbeeld van de laatste jaren staat scherper dan nooit en klimt beter dan ooit. Dat kan de komende anderhalve maand renderen. Met de nadruk op kan. De kans is reëel dat Lampaert een dijk van een voorjaar afwerkt, maar zelf op zondagavond 17 april met lege handen naar Hulste terugkeert. Deel uitmaken van Quick-Step-Alpha Vinyl, met ook andere kopmannen als Asgreen, Ballerini, Sénéchal en Stybar, heeft zijn voor- en nadelen.

Werk voor Sep

Over de andere West-Vlaamse voorjaarspionnen valt voorlopig weinig te zeggen. Sep Vanmarcke miste de Omloop en Kuurne door een opkomende verkoudheid en vertoeft sinds maandag op hoogtestage in de Teide. Voor de eerste keer in zijn carrière slaat hij Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico over. Voor Vanmarcke, die in november en december door knieproblemen veel training miste, is het nu vooral zaak om kilometers in te halen en naar de juiste dag te pieken. Stan Dewulf was dan weer een lichte tegenvaller in de Omloop. Na zijn straffe maand oktober in 2021 en een sterk seizoensbegin in de Ruta del Sol werd veel van hem verwacht. Er werden zelfs sterren aan Dewulf uitgedeeld, maar in de heuvelzone kwam de Stavelenaar er niet aan te pas. Hij krijgt morgen in Le Samyn al een herkansing. Piet Allegaert van zijn kant liep bij een val in de Omloop een hersenschudding op. De schade lijkt mee te vallen, maar het wordt afwachten in welke mate dit zijn conditie zal aantasten. Van onze ‘oudere’ voorjaarsrenners, Jens Debusschere, Jens Keukeleire, Baptiste Planckaert en Jelle Wallays, is voorlopig niet duidelijk hoe hun conditie is.

© BELGA

Lichtpuntjes

Er waren ook lichtpunten. Mauri Vansevenant bewees op Spaanse en Zuid-Franse wegen dat er de komende weken, weliswaar niet op Vlaamse voorjaarswegen, wel eens opnieuw een serieuze appel uit de boom zou kunnen vallen. Vansevenant wordt in april een heel belangrijke pion voor Lefevere op in de Waalse klassiekers kopmannen Alaphilippe en Evenepoel aan voorjaarssucces te helpen. Guillaume Van Keirsbulck (Omloop) en Arjen Livyns (Kuurne) lieten zich opmerken. Jonas Rickaert (als leadout van Jasper Philipsen) en Gianni Vermeersch (als laatste vroege vluchter ingelopen op 8 km van de finish van de afsluitende bergrit) deden het voortreffelijk in de UAE Tour. Voor Vermeersch wacht komende zaterdag een belangrijk examen: kan hij in de Strade Bianche bevestigen wat hij een jaar geleden toonde, toen weliswaar in de schaduw van kopman Mathieu van der Poel? En ten slotte was er in Kuurne ook de 43ste plaats voor neoprof Vito Braet. Een nietszeggend resultaat, maar na eerdere hoopgevende signalen in de Spaanse voorbereidingskoersen een positief teken. Van deze jongen zullen we in de toekomst nog horen.

Kortom, de voorlopige West-Vlaamse balans mag duidelijk zijn: voorlopig is het beter om even geduldig te zijn.