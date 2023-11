Op bezoek bij Rudy Pevenage in Middelkerke:“Blij dat Jan Ullrich eindelijk zijn verhaal vertelt”

Dinsdag verscheen op het Duitse Amazon Prime ‘Der Jan’, de nieuwe documentaire over het leven van ex-wielrenner en voormalig Tour-winnaar Jan Ullrich. Ook Rudy Pevenage (69), al sinds 1996 de vertrouwenspersoon van Ullrich en sinds een tweetal jaar inwoner van Middelkerke, komt in de docu aan bod. Wij gingen hem daarom een bezoekje brengen.

“Ik heb het hier goed”, vertelt Rudy Pevenage. Pevenage is geboren en getogen in Geraardsbergen en woonde er jarenlang aan de achterkant van de mythische Muur van Geraardsbergen. Vandaag kijkt de winnaar van de groene trui in de Tour de France van 1980 vanuit zijn appartement evenwel uit op de Sint-Willibrorduskerk van Middelkerke. “In 2020 had ik het idee om in Geraardsbergen een sportloungebar in te richten achteraan in mijn villa, maar door corona en nadat ik twee jaar lang redelijk wat tegenkanting kreeg van de buren, besloot ik mijn boeltje te verkopen en met mijn vriendin naar de kust te verhuizen.”

Een verhuis die Pevenage zich nog allerminst beklaagd heeft. “Wekelijks ga ik nog wel eens een dag naar Geraardsbergen om mijn kinderen en kleinkinderen te bezoeken, maar voor de rest voel ik me hier al helemaal thuis.” Ook in Middelkerke blijft de fiets evenwel de rode draad in het leven van Pevenage. “Ik ben hier lid van twee fietsclubs”, lacht hij. “Mijn grote droom is om Jan Ullrich nog eens naar Middelkerke te halen. Ik heb het er met burgemeester Jean-Marie Dedecker onlangs nog over gehad en hij zei dat hij me met de stad volledig zou ondersteunen, mocht het me lukken.”

“Het is mijn grote droom om Jan Ullrich naar Middelkerke

Der Gejagte

Jan Ullrich. De naam is gevallen. Niet geheel onlogisch, want de naam van de Rosse van Moerbeke is onlosmakelijk verbonden met die van de Rosse van Rostock. De Duitse wieler(anti-)held is dan ook de reden van ons bezoek aan Pevenage. Afgelopen dinsdag verscheen op het Duitse Amazon Prime immers een nieuwe documentaire over Der Jan. De docu Der Gejagte (De Opgejaagde, red.) vertelt het verhaal van de Duitser die in 1997 een volksheld werd door als eerste Duitser ooit de Tour te winnen, maar die nadien genadeloos van zijn sokkel viel nadat bekend geraakte dat hij daarvoor doping gebruikt had.

Rudy Pevenage woont tegenwoordig in Middelkerke. (foto Kurt) © Kurt Desplenter Foto Kurt

Ook Pevenage, altijd de vertrouwenspersoon van Ullrich geweest en tevens diens sportdirecteur tijdens zijn Tourtriomf, komt in de documentaire aan bod. “Amazon is hier eens meer dan een uur komen filmen en ik ben twee keer naar Gran Canaria gereisd om Eufemiano Fuentes (een Spaanse sportarts die als spilfiguur gezien wordt in de dopingschandalen ten tijde van Ullrich, red.) te proberen overtuigen om mee te werken aan de docu.” Pevenage was trouwens de man die Ullrich in contact had gebracht met de later veroordeelde dopingarts. Vorige week was Pevenage dan ook aanwezig op de persvoorstelling van de documentaire in München en kon hij al twee afleveringen bekijken. “Ik ben heel blij dat de docu er is en dat Jan nu eindelijk vrijuit zijn verhaal vertelt. Ik had daar bij hem al heel lang op aangedrongen, maar om juridische redenen heeft hij te lang moeten zwijgen.”

Een andere Jan

Nochtans was het al jarenlang een publiek geheim dat Ullrich zich dopeerde. Ook Pevenage zelf schreef in zijn boek Der Rudy, dat uitkwam in 2020, al over hoe hij het dopinggebruik van Ullrich en de rest van Team Telekom faciliteerde en mee organiseerde. Toch duurde het uiteindelijk tot afgelopen woensdag vooraleer Ullrich voor het eerst bevestigde dat hij tijdens zijn carrière doping had genomen. Een enorme opluchting voor de Duitser, volgens Pevenage. “Nu is die enorm zware last eindelijk van zijn schouders gevallen. Ik zag Jan onlangs tijdens de Ronde van Lombardije en het was een andere Jan dan degene die ik de afgelopen jaren gekend heb. Hij heeft geen stress meer, hij durft opnieuw te leven. Hij sport weer, drinkt al enkele maanden geen druppel alcohol meer en vooral: hij geniet opnieuw van het leven.”

En dat doet Pevenage veel deugd, want ondanks alle miserie van de afgelopen zeventien jaar, blijft hun band volgens Pevenage onveranderd. “En die band zal ook nooit meer veranderen. Ik ken Jan sinds 1996 en sindsdien hebben we zeer mooie, maar ook zeer pijnlijke momenten meegemaakt. Jan heeft de afgelopen jaren heel diep gezeten en er is een periode geweest dat ik praktisch elk weekend naar Mallorca vloog om te proberen om hem op het rechte pad te houden. Al was daar op dat moment weinig aan te doen. Mensen hebben ons nadat in 2006 de bom barstte ook tegen elkaar proberen uitspelen, maar dat is nooit gelukt. Zelfs toen ze ons verboden hadden om contact te maken en ze zelfs onze telefoons afluisterden, vonden we toch een manier om elkaar te horen.”

“Mocht ik kunnen herbeginnen, zou ik hetzelfde doen. Al zou ik me van de medische begeleiding niets meer aantrekken”

Die periode was ook voor Pevenage allesbehalve eenvoudig. “Hoe Jan aangepakt werd, vooral in Duitsland, heeft me hard geraakt. Ze zijn er daar in gespecialiseerd om iemand op te hemelen als hij successen boekt, maar hem dan evengoed weer met de grond gelijk te maken eens het minder gaat. Dat was met Boris Becker bijvoorbeeld niet anders. Ik heb daar zelf ook geweldig van afgezien. Niet alleen van hoe Jan plots verafschuwd werd, maar ook omdat samen met die van Jan ook mijn carrière en job afgenomen werd. Sindsdien had ik immers een stempel op mijn hoofd, waardoor ik nooit meer een tweede kans heb gekregen in het wielrennen. Dat was moeilijk voor mij, want tot dan had ik in mijn leven niets anders gekend dan de koers. Zowel als renner als als sportdirecteur. Nu heb ik het een plaats kunnen geven, maar ik heb er lang mee geworsteld, want anderen hebben die tweede kans wél gekregen of zijn door de mazen van het net geglipt. Er zijn mannen, denk bijvoorbeeld aan Ivan Basso of Alejandro Valverde, die na een korte straf hun plek in het peloton weer konden innemen, maar dat was voor Jan door de mentaliteit in Duitsland en hoe hij daar aan de schandpaal is genageld onmogelijk geweest. En hetzelfde geldt voor mij.”

Pevenage was de vertrouwenspersoon van Ullrich. ““Hoe Jan aangepakt werd, vooral in Duitsland, heeft me hard geraakt.” © DIDIER MOSSIAT BELGAIMAGE

Geen spijt

Toch heeft Pevenage geen spijt van hoe het allemaal gelopen is. “Mocht ik kunnen herbeginnen, ik zou het zo opnieuw doen. Al zou ik me van de medische begeleiding niets meer aantrekken. Daar zijn dokters voor. Natuurlijk is het jammer wat er is voorgevallen, maar de hoogtepunten en de euforie die we meegemaakt hebben, wegen uiteindelijk veel zwaarder door dan de dieptepunten. Dat pakken ze ons nooit meer af.”

Wat ze wel nog kunnen afpakken is de Touroverwinning van Ullrich, en dus ook die van Pevenage als sportdirecteur. Pevenage haalt evenwel de schouders op. “Oh ja, ik heb er met Jan kort over gesproken en het laat hem eerlijk gezegd koud. Mij ook, want op zich verandert dat voor mij niets. Het belangrijkste is dat Jan er weer bovenop is gekomen, want het was bij momenten echt wel kantje boord.”