Oostrozebeekse verzorger ‘Foxie’ zag Remco Evenepoel van dichtbij wereldkampioen worden

Remco Evenepoel was zondag de finishlijn nog maar een paar honderd meter overschreden en daar stond verzorger Chris ‘Foxie’ De Vos al klaar met felicitaties en… een knuffel. De Oostrozebekenaar was zo één van de eersten die zijn landgenoot proficiat kon wensen met zijn triomf op het WK wielrennen in het Australische Wollongong.

Chris draait al jaren mee in het wielermilieu. Ooit draaide hij nog mee in het team van Eddy Planckaert, later was hij op tal van wedstrijden mee voor wielerploeg BMC en in 2012 maakte hij deel uit van Team USA op de Olympische Spelen in Londen. Sinds een paar jaar is hij verzorger bij Belgian Cycling en staat hij mee paraat voor de Belgische renners op alle EK’s en WK’s. En dus vertoefde hij de voorbije twee weken ook in Australië, waar het WK wielrennen dit jaar plaats vond.

Daar kon hij de voorbije week al een paar keer mee juichen als iemand van Team Belgium een bronzen of zilveren medaille behaalde, maar de kers op de taart werd bewaard tot de triomftocht van wereldkampioen Remco Evenepoel zondag. “Ik was ook al mee met Remco naar de Olympische Spelen in Tokio in 2021”, zegt Chris. “In dat ene jaar heeft hij enorm veel progressie gemaakt. Een echte sportman geworden voor wie de details tellen en dat heeft hem tot wereldkampioen gemaakt. Ik kon de wedstrijd zelf niet goed zien omdat ik aan de finishlijn stond te wachten om onze renners van de nodige verfrissingen te voorzien”, zegt hij. “Toen ik zag dat hij met zoveel voorsprong als eerste over de meet kwam, was ik de tweede naast zijn kinesist Anthony Pauwels die hem een dikke knuffel gaf. Normaal treed ik niet gauw op het voorplan, maar ditmaal werden mijn emoties me te veel en wilde ik dat mooi moment met hem delen.”

Team

Chris zorgde op dat moment al twee weken lang voor deugddoende massages bij de renners, maar deed ook boodschappen voor hen en was verantwoordelijk voor hun kledij. “Remco heeft nadien nog expliciet de staff en het team bedankt en dat doet uiteraard deugd”, zegt Chris. “Dit is een groepsoverwinning geweest, waarbij elk radartje belangrijk was. Ook de teamgeest aan tafel, waar heel wat werd afgelachen, heeft hier zeker toe bijgedragen. Het geeft de criticasters ook lik op stuk na het mislukte WK in Leuven vorig jaar. Hier staat wel een team dat de moeite is en dat hebben ze met verve bewezen.”

Chris vierde mee met Remco en co een zeer succesvol WK voor de Belgen. “We zijn ’ s avonds nog iets op restaurant gaan eten, maar de horeca sluit daar al om middernacht. Daarna hebben we met de staff nog iets op de hotelkamer gedronken. Het werd laat, want ik heb die nacht maar twee uur in mijn bed gelegen. We hadden natuurlijk iets te vieren…” Op hun laatste dag in Australië deden Chris en co het kalmer. “We zijn het Opera House in Sydney gaan bezoeken, terwijl de renners een WK-match van de Belgian Cats in dezelfde stad bijwoonden”, zegt hij. “Eens thuis ga ik nagenieten en vooral uitrusten na deze hectische periode, om er dan weer in te vliegen voor de organisatie van het Herfstcriterium in Oostrozebeke volgende week.”