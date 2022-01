Ook op West-Vlaams vlak wordt het een wielerjaar om naar uit te kijken

Met de Clàssica Comunitat Valenciana 1969-Gran Premi València, een UCI 1.2-wedstrijd van La Nucia naar Valencia en in een ver verleden ook wel bekend als de Trofeo Luis Puig, trekt het Europese wielerseizoen zich zondag op gang. Om de eerste West-Vlaamse profs – 39 stuks – aan het werk te zien, is het wachten op de Trofeo Calvia, de eerste van vier eendagskoersen uit de Challenge Mallorca.

Piet Allegaert en Christophe Noppe zullen woensdag in Magaluf misschien naar een ereplaats sprinten of in het beste geval voor een stuntzege zorgen. Daags nadien rijdt Harm Vanhoucke in de Trofeo Serra de Tramuntana ongetwijfeld de top tien binnen. Altijd leuk, die eerste koersen van het seizoen. Een vaststelling: als je meteen een flits laat zien, wordt dat lang onthouden.

Maar een seizoen duurt negen maanden en de mooiste prijzen worden pas later uitgedeeld. Ook op West-Vlaams vlak wordt 2022 een seizoen om naar uit te kijken. Wint Yves Lampaert na een jaar zonder klassieke zege weer een grote eendagskoers? Kan Mauri Vansevenant in de Giro zijn veelbelovende flitsen van 2021 bevestigen? Onderscheidt Gianni Vermeersch zich, al dan niet in de schaduw van Mathieu van der Poel, opnieuw in de klassiekers? Slooft Tim Declercq zich opnieuw duizenden kilometers lang uit op kop van het peloton? Haalt Sep Vanmarcke nog eens uit in zijn kasseikoersen? Maakt Jonas Rickaert zijn status als een van de beste leadouts ter wereld opnieuw waar? In welke koersen zal Xandro Meurisse schitteren? Breit Stan Dewulf een verlengstuk aan het vele moois dat hij ons eind 2021 liet zien? In hoeveel rittenkoersen zal Harm Vanhoucke in de top tien eindigen? Kunnen verloren zonen Guillaume Van Keirsbulck en Julien Vermote bij Alpecin-Fenix weer aanknopen met hun niveau van weleer? Tovert Jelle Wallays nog eens een straf konijn uit zijn hoed? Bevestigt Henri Vandenabeele bij de profs zijn Mortirolo-klimbenen uit de Baby Giro? Groeit Gerben Thijssen uit tot de nieuwe Belgische topsprinter? Bevestigt Edward Planckaert zijn magistrale sprintzege in de Ronde van Burgos? Oja, we zwijgen nog over die prachtige eerste woensdag van juli 2022 die er zit aan te komen. Elf kasseistroken tussen Lille en Wallers-Arenberg, op 40 minuutjes rijden van de West-Vlaamse grens. Staan op het spel: een prestigieuze ritzege in de Tour en een gele trui. Zou dat niets voor onze renners zijn?

Kortom: veel vragen, nog geen antwoorden. Sommigen zullen verrassen, anderen ontgoochelen. Maar genieten, dat doen wij sowieso.

