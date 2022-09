Ook Mathieu van der Poel aan de start van Bordes Izegem Koers op donderdag 8 september

Mathieu Van der Poel heeft zonet aan de organisatie bevestigd dat hij donderdag 8 september aan de start staat van Izegem Koers. Recent raakte ook bekend dat de Nederlandse alleskunner de kopman wordt van de Nederlandse selectie op het WK in Australië eind deze maand.

Een naam als Van der Poel aan de start krijgen, daar watertandt iedere organisator bij. En zo ook in Izegem. Samen met zijn team – met onder meer zijn broer David – zal Van der Poel deel uitmaken van het peloton dat donderdag door de Izegemse straten zal denderen. Hij vindt dit passen in zijn voorbereiding op het WK, ook onder meer Yves Lampaert is hetzelfde idee genegen.

Eerder konden we hier al heel wat namen aankondigen, maar naar Van der Poel hebben ondertussen ook voormalig Belgisch kampioen Timothy Dupont en Gerben Thijssen, de winnaar van vorig jaar in Izegem, hun deelname bevestigd. Izegem Koers is uiteraard ook een groot volksfeest, maar qua sportieve waarde is een overwinning tegen pakweg Jakobsen of Van de Poel niet te versmaden.