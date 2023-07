Ook Jordi Meeus zakt af naar Roeselare voor natourcriterium

Een dag na hun optreden in Aalst zullen de Belgische ritwinnaars Jordi Meeus en Jasper Philipsen ook in het natourcriterium van Roeselare het spektakel verzorgen. Meeus werd na zijn zege op de Champs-Elysées als laatste aan het deelnemersveld toegevoegd.

Naast Meeus en groene trui Philipsen zijn de Pool Michal Kwiatkowski, ritwinnaar op de Grand Colombier, Yves Lampaert, vorig jaar winnaar in Roeselare, Jonas Rickaert en Oliver Naesen blikvangers in het deelnemersveld. De organisatie pakt dit jaar ook uit met een Gentlemen Classic, waarvoor Johan Museeuw, Andrea Tafi, Dirk De Wolf, Fons De Wolf, Peter Van Petegem, Mario De Clercq, Peter De Clercq, Niko Eeckhout en bondscoach Sven Vanthourenhout de fiets van stal halen.

“Mooi deelnemersveld”

“Het was geen gemakkelijke bevalling, maar we zijn er toch in geslaagd om een mooi deelnemersveld bijeen te krijgen”, zegt organisator Thomas Verhaeghe.

“Jonas Vingegaard heeft sponsorverplichtingen in Nederland. Tadej Pogacar hadden we onder contract, maar enkel als hij de Tour zou winnen. Bollentrui Giulio Ciccone verkiest een criterium in Frankrijk. Met Jordi Meeus bereikten we zondagavond laat nog een overeenkomst.”