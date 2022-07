Onze man ging in het spoor van Forza Lampaert supporteren voor Lampie: “Hij heeft de beste fans ter wereld”

In de Ronde van Frankrijk staat woensdag de vijfde rit op het programma. Het peloton rijdt van Rijsel naar Arenberg en dokkert daarbij over elf kasseistroken. Spek naar de bek van Yves Lampaert en dus trekt zijn supportersclub Forza Lampaert naar Noord-Frankrijk. Onze Man reisd mee in hun spoor.

Onze Man volgt de vijfde rit in het wiel van Forza Lampaert. Volg zijn avontuur op KW.be en op ons Instagramkanaal.

Supportersclub Forza Lampaert verzamelde woensdagochtend om met de bus richting Noord-Frankrijk te trekken. De supporters geloofden in een nieuwe stunt van hun chouchou, die vrijdag de proloog won en het geel veroverde.

Ze vielen alvast op met hun spandoek, dat de boodschap ‘Come on farmer’s son’ verkondigt. Een grappige knipoog naar het ontwapenende interview dat Lampaert na zijn gele zegetocht gaf.

Meedoen voor de overwinning

Broer Jens Lampaert geloofde vooraf in een nieuwe triomf. “We hopen dat Yves vandaag kan meedoen voor de overwinning. We geloven erin, want hij is in vorm. Van der Poel zal ook goed zijn. Hij heeft zich volgens mij gespaard in de eerste vier ritten en zal vandaag ontploffen.”

© Imar Vandenabeele

De mannen en vrouwen van Forza Lampaert genieten van een lekkere pizza. © Imar Vandenabeele

Vader Jean Lampaert ging niet ter plaatste kijken, maar volgde de wedstrijd op televisie. “Iemand moet de boel hier rechthouden. (lacht) Ik hoop dat Yves kan wegrijden, want als het een sprint wordt met een klein groepje, is hij geklopt. Van Aert is voor mij de topfavoriet. Hoe hij dinsdag rondreed, is ongezien. Ik geloof niet dat hij bij Roglic en Vingegaard zal blijven. Ook Stuyven en Pedersen maken een goede kans.”

Helaas: Lampie zette geen nieuwe stunt neer en eindigde als 23ste. Aan zijn supporters zal het alvast niet gelegen hebben. Op de kasseistrook van Sars-et-Rosières – de derde laatste van de dag – maakte Forza Lampaert er een waar feestje van. Ze zorgden voor de nodige ambiance en staken de andere sympathisanten aan om mee te zingen. Het spandoek had enorm veel succes. De legendarische uitspraak van de eerste geletruidrager in deze Tour heeft duidelijk een diepe indruk nagelaten.

Het was eventjes wachten op de renners, maar toen Yves voorbijkwam, schreeuwden ze hem vooruit. Uiteindelijk kwam onze provinciegenoot slechts dertien seconden na Stuyven en Pogacar over de streep. “Helaas kon Yves niet aan het langste eind trekken, maar het was een absolute topdag”, vertelt Saghine, de zus van Yves. “Mijn broer heeft de beste supporters van heel de wereld!”